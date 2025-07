CALA DI LEPRE. UN SOGNO . A OCCHI APERTI

Una collina che degrada verso il mare e una vista mozzafiato sul Golfo delle Saline. A pochi chilometri da Palau, nel nord della Sardegna, in un contesto naturale ricco di macchia mediterranea e di animali selvatici come tartarughe, pernici rosse, tortore. Ma anche le lepri e da qui il nome dell’hotel, il Park Hotel & Spa Cala di Lepre. Una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza sportiva e a misura di famiglia.

Tra i ’monumenti naturali’ più famosi della zona – denominata non a caso località Capo d’Orso – c’è proprio l’inconfondibile Roccia dell’Orso, raggiungibile con una breve passeggiata dall’hotel. Ma la struttura si trova anche ai confini del Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena (meta prediletta per escursioni via mare) e in meno di un’ora di auto è possibile arrivare nella mondana Porto Cervo o nell’incantevole Santa Teresa Gallura.

Nell’universo Delphina Hotels & Resorts, il Park Hotel & Spa Cala di Lepre è una delle strutture che meglio si adatta alla vacanza in famiglia: tanti sono infatti i servizi messi a disposizione per chi viaggia con i bambini, a partire dal ìLeprottoland’, l’area giochi attrezzata (esterna e interna) con Mini e Junior Club gratuiti (dai 3 ai 14 anni) e per i ragazzi del Junior Club numerose attività sportive tra cui tennis, beach volley, calcetto, arco e ballo. A disposizione degli ospiti 167 camere: tutte a piano terra e piacevolmente immerse nella natura.

Fiore all’occhiello la magnifica piscina di acqua di mare, a ridosso della spiaggia ’Degli Svedesi’: la spiaggia è libera, ma gli ospiti possono godere di un’area esclusiva in concessione al Park Hotel Cala di Lepre; inoltre sono disponibili lettini prendisole intorno alla piscina e materassini disposti nel bellissimo solarium in legno: un vero e proprio pontile sospeso sul mare, perfetto per momenti di ozio e lunghi bagni di sole. Spazi dedicati anche agli amanti dello sport: campo da calcetto illuminato in erba sintetica, beach volley, tiro con l’arco e due campi da tennis illuminati in mateco. Padel e kayak a pagamento.

Ancora per il benessere degli ospiti, il Centro d’EA Marina si presenta come una Spa di nuova generazione, sviluppata in simbiosi con la natura grazie agli spazi all’ombra di profumati ginepri: a disposizione due piscine thalasso multifunzione con acqua marina riscaldata, bagno turco, sauna, area relax e eleganti cabine. Curatissima anche l’offerta gastronomica: gli ospiti possono scegliere tra l’Arcipelago – il ristorante principale – dove ogni giorno un variegato buffet di cucina mediterranea e tradizionale sarda viene apparecchiato nella veranda con vista sul Golfo delle Saline, sia per il pranzo con ’Brunch Mediterraneo’, che per la cena. Info su www.hotelcaladilepre.com