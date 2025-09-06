Borgo a picco sulla scogliera. Le Cinque Terre sono un sogno

Uno dei borghi più romantici della Liguria è Manarola, nelle Cinque Terre. Questo borgo, con le sue case colorate a picco sul mare e il famoso ‘Sentiero dell’amore’, offre scorci mozzafiato e un’atmosfera magica, ideale per le coppie e per chi vuole innamorarsi. Il percorso collega il piccolo borgo a Riomaggiore e ogni anno è attraversato da moltissimi turisti che arrivano da tutto il mondo. Ma la sera Manarola si trasforma e, a differenza di altre località più affollate, conserva un’atmosfera più intima e rilassata, perfetta per una fuga fra innamorati.