BORGHI D’ITALIA

Gli sguardi dei romagnoli "nascono dalle colline" e le loro case "sapevano di terra e di favola". Se c’è un poeta che ha dato alla Romagna interna una voce incommensurabile questo è Tonino Guerra, da Sant’Arcangelo, che da poeta dialettale è diventato il cantore di un’Italia sempre in lotta con se stessa assieme all’amico Federico Fellini. Ma è parlando dei suoi luoghi che la poesia di Tonino diventa epica: "In autunno il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno".

L’Emilia Romagna dei borghi è un presepe vivente di emozioni. E non solo perché moltissimi di questi luoghi, soprattutto quelli appenninici, hanno un rapporto straordinario con il presepe come rappresentazione di vita vissuta (Fanano, Fiumalbo), ma perché in essi gli occhi si riempiono di commozione e le lacrime sono ulteriore concime di saggezza. E di cultura. Che dire di Dozza che non lontana da Bologna ti porta in una dimensione di murali e di drappi stesi fra le case. E Premilcuore, il cui nome sembra apposta per gli innamorati: l’ha cantato così un poeta-musicista raffinato e delicato come Mariano Deidda nel suo album ’Un paese ci vuole’. E un paese ci vuole davvero: Bagno di Romagna, che è un angolo di Toscana oltre l’Appennino dove ai palazzi medicei si abbina il sentiero degli gnomi e le favole del Gnomo Bagnolo.

E se Castelvetro di Modena con la sua piazza della dama e il suo Castello che domina una delle colline più fertili della Regione è la perla magnificente dell’Emilia, non si può dimenticare, ma in pianura, Fontanellato, che al centro medievale ricco di vestigia civili e religiose offre poco distante il Labirinto della Masone, ideato da un grande uomo di cultura, il grafico ed editore Franco Maria Ricci: un vasto labirinto nel quale perdersi rincorrendo la poesia.

Ma il viaggio a ovest non può che terminare a Bobbio, sull’Appennino che divide Emilia e Liguria lungo il Trebbia. Nel 1014 la sua importanza venne ratificata all’imperatore Enrico II di Sassonia e da Papa Benedetto VIII che levarono il paese a città.