BORGHI D’ITALIA

Il molo galleggiante ideato da Christo e dalla moglie Jeanne-Claude nel 2016 riversò su Monte Isola, lo splendido borgo nel mezzo del Lago d’Iseo, non solo l’interesse mondiale ma anche un numero di turisti quasi esagerato: ma quella popolarità non ha mutato il carattere genuino e sanguigno di questo conune di 1500 abitanti nella provincia di Brescia tutto circondato dalle acque del lago e noto per castelli e pievi di grande valore storico e architettonico e per la sua attività di pesca.

Monte Isola è solo un esempio di un borgo inserito fra i più belli d’Italia, paralleli alle bandiere arancioni del Touring Club che la Lombardia mostra a turisti curiosi che non vogliono limitarsi a visitare le grandi città. Sono proprio le campagne, le colline e le montagne che nascondono tesori di grande valore, come Bienno (Brescia) che con le fucine e i mulini dimostra la sua solidità sociale fondata sul lavoro. O ancora Sabbioneta (Mantova): le mura che la circondano ne fanno una cittadina di altri tempi immersa in un Medioevo magico e virtuoso. E Tignale, nel Parco dell’Alto Garda Bresciano, boschi che guardano le acque del Benaco. Sono diciannove le bandiere arancioni lombarde sparse un po’ ovunque. Alcune come Gardone Riviera evocano la stoia e la letteratura con il Vittoriale degli Italiani e la memoria di D’Annunzio, Più a nord, Limone sul Garda è un luogo incantevole per la salubrità e la quiete del suo lungolago. Se Chiavenna (Sondrio) guarda ai mondi romancio e tedesco, a sud Soncino (Cremona), in piena Pianura Padana, si gode la sua Rocca Sforzesca (che illuminata ha un fascino etereo) e il titolo di ’città’ guadagnato nei secoli.

Ma che cosa lega tutte queste e le altre bandiere arancioni e i borghi segnalati fra i più belli d’Italia? Certamente l’operosità della popolazione che ha saputo tramandare le tradizioni locali facendole volano dell’economia di questi luoghi sempre più conosciuti e visitati da chi ama un turismo soft, fatto di lentezza e osservazione, di respiri profondi e buon cìbo. E in Lombardia non si può sbagliare.