BORGHI D’ITALIA

La Campania è una regione complessa da un punto di vista sociale e geografico, ma con straordinarie perle che non sono solo quelle famosissime delle coste e le isole, ma spesso borghi dell’interno con una storia affascinante. Prendiamo il Matese. Lo canta fra gli altri Natalino Russo, fotografo, scrittore, giornalista e soprattutto camminatore, e proprio in questo parco al confine con il Molise si vive "un incrocio di mondi: colli ventosi e creste brulle, vaste faggete, pianori erbosi e grotte".

E un borgo da visitare: San Gregorio, quasi 800 metri di altitudine e poco meno di mille abitanti, ma una storia ricca e avvincente, come lo sono, ad esempio, i ruderi del monastero delle Mura del IX secolo. Ma è la natura col vicino lago che la fa da padrona. Storia e natura, un binomio inscindibile a Caposele (Avellino) e Cerreto Sannita (Bevenvento), piccoli comuni che godono della bandiera arancione del Touring. Nel borgo beneventano la Collegiata di San Martino e l’antistante Fontana dei Delfini sono capolavori del XVII secolo.

L’interno campano è un fiorire di luoghi che sbocciano davanti agli occhi e li fanno lacrimare dall’emozione. Montevergine (Avellino) ha 42 abitanti e un Santuario che merita una visita e più di una preghiera. Il piccolo borgo a esso raccolto è collegato con Mercogliano, il comune di cui fa parte, con una funicolare anch’essa suggestiva. La vista dal santuario è unica come quella sul Parco del Partenio. In provincia di Benevento un luogo molto interessante è San Marco dei Cavoti, tremila anime in un centro storico arroccato sui contrafforti dell’Appennino e dove si dice sia nato il torrone; esiste anche il Museo degli orologi da torre. L’accoglienza della popolazione fa il resto.

E che dire di Laceno (Avellino) e del suo Lago, mentre Buccino nel Salernitano racconta la sua storia fin dal Neolitico. E per concludere un suggerimento mistico: Pietrelcina, il piccolo comune del Beneventano dove ha visto la luce San Padre Pio: la sua casa natale in vico Storto Valle 27 è l’ideale chiusura di un viaggio nella Campania più vera.