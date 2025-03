Berthe Morisot in mostra alla Gam

Superati i 77mila visitatori per la mostra ’Berthe Morisot. Pittrice impressionista’ che prosegue con alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino fino al 9 marzo. In occasione degli ultimi giorni di apertura, giovedì 6 marzo e domenica 9 marzo la mostra resterà aperta fino alle 21 (chiusura biglietteria ore 20) per consentire al pubblico di scoprire la storia e i capolavori di Berthe Morisot, unica donna tra i fondatori del movimento impressionista.