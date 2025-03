Bagni di bosco e mindfulness. Un calcio allo stress

Troppo stress? Urge ritrovare la leggerezza dell’essere. E per recuperare energia e pensieri biodegradabili, niente di meglio delle esperienze immersive che aiutano a ristabilire un contatto diretto con la natura. È quanto propongono Gianluigi Puié e Lara Canepa con “Forest Bathing Liguria” (www.forestbathingliguria.it) con bagni di bosco e mindfulness walking per coppie e gruppi in Valle Sturla e in Val d’Aveto. Non meno emozionanti le uscite organizzate nell’ambito del progetto “Wild Horsewatching” per ammirare i cavalli che vivono allo stato brado (www.icavalliselvaggidellaveto.com) e le tante escursioni guidate sui sentieri del Parco dell’Aveto (www.parcoaveto.it).