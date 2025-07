Arte e pace. La ceramica unisce il Mediterraneo

Grottaglie (TA), l’unica città italiana con un intero insediamento urbano dedicato all’arte ceramica, si prepara a vivere un’estate ricca di creatività con la XXXII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea Mediterraneo. Il suo storico Quartiere delle Ceramiche, che si sviluppa lungo la suggestiva gravina di San Giorgio, ospita oltre settanta botteghe artigianali e continua a essere luogo di vita e lavoro per maestri ceramisti di fama internazionale.

A partire dal 12 luglio fino al 12 ottobre, sarà il Castello Episcopio a fare da cornice all’esposizione delle opere finaliste del concorso, che rinnova la secolare tradizione ceramica del territorio attraverso una visione contemporanea, globale e innovativa, confermando Grottaglie come uno dei principali centri della ceramica artistica a livello mondiale.

Sono 73 le creazioni selezionate – tra le 362 proposte da 236 artisti – provenienti da nazioni di tutti i continenti, tra cui Germania, Stati Uniti, Africa, Taiwan, Polonia, Grecia, Russia, Serbia, Ucraina, Filippine, Colombia, Malesia, Cina, Giappone e molte altre. Un autentico mosaico culturale, che trasforma la ceramica in un linguaggio universale, capace di oltrepassare confini e divisioni.

Grottaglie, da sempre punto di riferimento per la ceramica artistica, con il suo storico e unico Quartiere delle Ceramiche ancora attivo a livello globale, conferma la sua vocazione culturale internazionale. Città delle Ceramiche e recentemente riconosciuta come Città d’Arte, promuove un modello in cui cultura, creatività e cooperazione sono strumenti fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la costruzione di relazioni umane basate su rispetto e conoscenza reciproca. L’inaugurazione è fissata per sabato 12 luglio alle 19.