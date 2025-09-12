Arte e collezionismo. I capolavori d’autore conquistano Roma

Due millenni d’arte riuniti in un’unica location: Palazzo Barberini a Roma. L’occasione? La seconda edizione della mostra di antiquariato “Arte e Collezionismo a Roma” (dal 18 al 23 settembre 2025), organizzata dall’Associazione Antiquari d’Italia e patrocinata dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. Main sponsor dell’evento, Liberty Global Group e, media partner, Antiquariato, Apollo, Arte, Artslife, Finestre sull’Arte, Il Giornale dell’Arte e Urban Vision. Punti di forza dell’esposizione, gli ottimi risultati della scorsa edizione (registrati quasi 10mila presenze e un volume di vendita di diversi milioni di euro), la scelta di una nuova sede, la conferma di Roma come cornice di una rassegna di grande caratura e l’apertura alle presenze straniere. Sono ben 63 infatti, le gallerie italiane e internazionali a proporre opere di celebri artisti.

Da Medardo Rosso, pioniere della scultura moderna, alla pittura romantica di Francesco Hayez; dai futuristi Giacomo Balla e Gino Severini, alle pennellate evocative e simboliche di Alberto Savinio. Ma anche lo “Sposalizio di Santa Caterina” di Jacopo Bassano, una “cariatide” di Amedeo Modigliani, un bozzetto di Antonio Canova, le opere di pittori del ‘500 e del ‘600 come Giovanni Battista Paggi, Bernardo Strozzi e il Cavalier d’Arpino. Tutti capolavori di alto pregio storico e artistico - alcuni già noti alla storia dell’arte altri ancora inediti - esposti in un allestimento concepito come un salotto culturale, dove il valore del confronto, della ricerca e della conoscenza è al centro del percorso espositivo. Accanto alla pittura e alla scultura, ampio spazio anche alle arti decorative, a testimonianza della grande tradizione antiquariale italiana.

La manifestazione si conferma come un appuntamento culturale e commerciale di caratura internazionale, con l’obiettivo di posizionare Roma al vertice del panorama antiquariale europeo, offrendo a studiosi, collezionisti e appassionati un’esposizione ricca di curiosità sorprendenti e opere mai viste prima. "Questa seconda edizione nasce dalla volontà di consolidare un progetto che ha saputo coniugare rigore scientifico, valorizzazione del mercato antiquariale e apertura verso il grande pubblico – dichiara il presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia, Bruno Botticelli –. Roma ha ritrovato il suo posto nella geografia europea dell’antiquariato e siamo grati a Palazzo Barberini per averci accolto. Sarà un’occasione di incontro con il grande pubblico, per tenere vivo un rapporto fondamentale per la cultura del Paese. La mostra, che si affianca alla prestigiosa Biennale di Firenze, si fonda su piccoli scrigni in cui ogni antiquario esporrà le opere dei maestri, oggetti d’arte decorativa, di scultura, design e di pittura che seguono e al tempo stesso indirizzano il gusto di oggi".

L’edizione 2025 di “Arte e collezionismo a Roma” sarà inoltre la prima occasione di confronto all’interno del settore dopo il provvedimento del governo che ha ridotto l’aliquota IVA sulle cessioni e le importazioni di opere d’arte in Italia dal 22% al 5%. A corollario della mostra, un ricco calendario di eventi, dall’esclusiva cena di gala d’inaugurazione, riservata a circa 600 ospiti tra collezionisti, direttori di musei e personalità istituzionali, alla preview ad inviti.