Arriva su carta Contromano. Mappe per il cambiamento

Blogger e youtuber assai famosi con il loro canale Story Hunters Tv che li vede da sette anni raccontare la vita in giro per l’Europa in camper per riscoprire sé stessi, Leonardo Alessandroni e Barbara Iandolo hanno messo su carta la loro ricetta pubblicando Contromano. Mappe per il cambiamento (288 pagine, 20,80 euro, Amazon), "una vera guida di viaggio interiore e collettivo".

Contromano perché "il sistema economico invade ogni nostro pensiero, desiderio e relazione. Per cambiare davvero, dobbiamo cominciare da qui: diventare consapevoli di come questo modello plasmi la nostra vita e liberarci dalle sue catene invisibili".

Le ’mappe’ di questo viaggio sono quattro: svelare il mondo che ci circonda; il cambiamento come rivoluzione interiore; il viaggio verso l’autodeterminazione; il cambiamento come atto politico e sociale. Questi cacciatori di storie ci invitano all’azione, a fare sì che le idee si trasformino in passi reali avendo alle spalle una community che supporta le novità che possono nascere solo in un modo: viaggiando dentro e fuori di sé. Leo e Barbara lo fanno e condividono con i lettori le loro esperienze, raccontando i viaggi dal Polo Nord alle isole greche. Una lettura davvero stimolante.