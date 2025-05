‘Armonie della sera’ abbraccia quattro regioni

Ha il cuore nelle Marche ma abbraccia anche altre quattro regioni italiane la ricca stagione concertistica ’Armonie della sera’, arrivata alla 21ª edizione, sempre con la direzione artistica del pianista e compositore Marco Sollini (nella foto). "Il nostro è il primo festival italiano ad aver inventato la rassegna musicale on the road", spiega il Maestro. Anche se ovviamente ’Armonie della ser’" ha un punto fermo nel Fermano (da Porto Sant’Elpidio a Monte Rinaldo o Moresco), dove tutto è iniziato nel 2005. Il cartellone si dipanerà lungo tutta l’estate con gli appuntamenti della ‘Serie Apollo’. Il 12 luglio a Corridonia il concerto di Laura Marzadori, primo violino dell’orchestra della Scala, e il 19 luglio sul Colle dell’Infinito a Recanati le ’Passioni ribelli’ raccontate da Ornella Muti con le musiche di Astor Piazzolla eseguite dal violoncello di Giovanna D’Amato e dalle chitarre di Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo. Poi il 4 agosto a Porto Sant’Elpidio il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa ne ’L’amico geniale’, Nino Rota per Eduardo, e il 7 agosto a Sant’Elpidio a Mare "Il canto della sirena" con il soprano Valentina Varriale accompagnata da Marco Sollini.

Con l’autunno prenderà il via la ‘Serie Afrodite’, con concerti e recital anche a Roma, a Crotone e a Torino. Fra gli altri, il 1° ottobre al teatro di Villa Torlonia, nella Capitale, Pino Strabioli sarà la voce narrante di un omaggio al compositore Sandro Gindro, e il 10 ottobre al Museo Pitagora di Crotone il concerto a quattro mani dei pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, poi il 12 ottobre la meravigliosa voce del mezzosoprano Veronica Simeoni. E il 19 dicembre a Torino il concerto di Bruno Canino, decano dei pianisti, con la flautista Luisa Sello. Info su www.armoniedellasera.it

