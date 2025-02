Alpi Carniche, il finto letargo della natura regala esperienze uniche

Breath. Feel. Live. E' lo slogan del programma Experience del comprensorio di Zoncolan, sulle Alpi Carniche, che in questi mesi di ‘finto letargo’ della natura propone escursioni e avventure per tutta la famiglia, tutti i gusti e tutte le età.

Dalla passeggiata notturna con le lanterne ai laboratori di carnevale nei paesaggi imbiancati; dalle esperienze di avvicinamento al cavallo alle passeggiate per scoprire le erbe selvatiche della montagna. Le neve, che di solito è un'attrattiva per sportivi e adrenalinici, in questo caso fa da cornice per esperienze slow e il calendario di febbraio-marzo di Experience offre un’ampia scelta di iniziative a fondo valle (o con partenza già in quota), alla quale possono partecipare tutti, anche solo per stare a contatto con la natura

Andamento lento

Ogni weekend è possibile fare delle ciaspolate (ma ci sono anche date infrasettimanali e la possibilità di prenotazione su richiesta) alcune sono davvero facili, basta infilare le racchette ai piedi e fare una passeggiata con dislivelli massimi di 200 metri per godere di paesaggi ovattati dalla neve e vivere emozioni uniche, a volte enfatizzate ulteriormente dal crepuscolo e dal chiaro di luna.

Ciaspolata in Carnia

Le ciaspolate con partenza già in quota, si snodano in cresta o nei boschi, alla scoperta di paesaggi incantevoli, ma anche dei segreti della neve e delle sue insidie, svelati dagli esperti di nivologia. Sabato 22 febbraio la partenza è dall'iconico "cubo" a quota 1750 per continuare lungo la panoramica cresta. Domenica 23 febbraio ciaspolata in malga Tuglia, una semplice camminata adatta a tutti che porta alla scoperta di uno dei luoghi naturali più suggestivi delle Alpi Carniche. Sabato 8 marzo 8 l'appuntamento per la ciaspolata è sulla candida dorsale del Monte Neddis, immersa in boschi che sembrano fare da guardiani alle montagne. Ed ancora domenica 16 marzo ciaspolata al chiaro di luna a Casera di Val di Collina per godere dell'atmosfera invernale su questo 'balcone panoramico'.

Le Experience per grandi e piccoli

Non mancano, anzi si moltiplicano, anche le attività dedicate ai bambini: laboratori nella natura che si trasformano in caccia ai tesori del bosco per sollecitare la creatività; laboratori di Carnevale per realizzare pupazzi di neve formato XXL; laboratori di maschere ispirate alla natura e alla montagna abbinati a giochi sulla neve e corse con le slitte insieme alle guide.

E naturalmente febbraio e marzo sono i mesi ideali anche per provare i grandi classici di Experience come le Passeggiate notturne nel bosco con le lanterne che si concludono con degustazioni di prodotti locali alla medievale Torre Moscarda oppure nel Vallo Alpino del Littorio, storico fortino degli anni Trenta-Quaranta, o in altre location suggestive. Si tratta di un'avventura che va bene per tutta la famiglia che vi accompagna ad esplorare la bellezza nascosta della foresta di notte con la sola luce delle lanterne a petrolio (i bambini sotto i 12 anni compiuti possono partecipare gratis).

Lanternata

Le passeggiate alla scoperta dei vecchi borghi e mestieri tra storie, aneddoti, tradizioni e ricette di Carnia e quelle al Zardin dai Siors, fresco bosco di faggi e abeti, con vista su Paluzza e con sorpresa gastronomica, sono semplici e si snodano lungo alcuni scorci nascosti come il Mulino di Fuace e la vecchia segheria veneziana. Ci sono anche le visite in stalla per familiarizzare con gli animali, degustare il formaggio e la possibilità di provare a mungere le mucche, come quella a Cercivento con le sue dimore signorili del XVIII secolo accompagnata da degustazione di prodotti locali.

Fattoria diffusa

Molto richiesta è anche l'Experience di avvicinamento al cavallo per tutta la famiglia, con pranzo agrituristico. Dopo aver conosciuto i cavalli e conquistato la sua fiducia, si impara a curare e sellare il cavallo, infine si monta in sella per una passeggiare lungo i sentieri de boschi.

Per chi ama storia e tradizioni, emozionante è la visita alla Casa delle 100 finestre di Mione a Ovaro, un edificio storico che affascina per la sua architettura unica e le storie che racconta. La Casa delle 100 Finestre in realtà è un imponente palazzo con esattamente 107 finestre. Costruito nel 1836 dai fratelli Giovanni Angiolo e Giovanni Francesco Micoli Toscano, è simbolo della storia e dell'importanza sociale della famiglia Toscano-Crosilla-Micoli, una delle dinastie più influenti della zona. Nel 1926, la sua fama crebbe ulteriormente quando il principe ereditario Umberto di Savoia soggiornò durante una visita ai territori di confine. Oggi, visitare questo palazzo è come fare un viaggio nel tempo. Gli affreschi dell'800 e l'atmosfera maestosa degli interni raccontano storie di un'epoca passata, offrendo ai visitatori un'affascinante immersione nella storia locale.

Le passeggiate insieme alla guida botanica Ursula Puntel sono invece l'occasione perfetta per imparare a riconoscere le erbe selvatiche, raccogliere fiori, radici ed erbe da utilizzare per la preparazione di alcuni piatti. Ma la guida racconterà anche il loro uso terapeutico e cosmetico che è un’attività antica che proviene dalla tradizione trentina e che permette di confezionare ricercati prodotti contenenti i sapori, le essenze e i profumi delle montagne.

Il calendario delle Experience è disponibile sul sito di Visit Zoncolan. Sono prenotabili e programmabili direttamente sul sito e costano tra i 20 e i 35 euro a persona, con l’unica eccezione di quella di avvicinamento al cavallo (35 euro bambini, 55 adulti, pranzo escluso). Sempre sul sito, si trovano tutti i dettagli, anche tecnici, relativi a ogni escursione. Per chi non fosse attrezzato ma vuole partecipare c'è la possibilità di attrezzatura a noleggio. Su richiesta, inoltre, è sempre possibile organizzare esperienze su misura o fissare date extra calendario.