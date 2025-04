Alla scoperta di cantine e nettari d’uva eccellenti . Dal Monte Orfano a Erbusco un itinerario tra bollicine da degustare, storia e ospitalità

Fa tenerezza e ovviamente, nel rappresentarlo, la fantasia popolare si sbizzarrisce: un grosso gianduiotto, un gigante buono che riposa sul fianco. O addirittura una balena spiaggiata, immagine azzeccata se Monte Orfano, la collina tutta sola che s’innalza per 425 metri a lato dell’A4 Milano-Venezia, fosse effettivamente circondata dall’acqua. Per la verità, l’unico mare che incornicia questa eccezione geologica è quello dei filari che si distendono per migliaia di ettari fino al lago d’Iseo e ai primi contrafforti delle Prealpi.

Ma tanto basta perché si scateni la curiosità degli enoturisti che raggiungono la Strada dei Vini di Franciacorta per esplorare il Shangri-La del Metodo Cassico e degli eleganti sparkling wines prodotti con uve Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco e Erbamat. Sono in tanti a iniziare il viaggio proprio dal crinale di Monte Orfano. Decisione saggia. Perché è emozionante salire al quattrocentesco Convento della Santissima Annunciata che la holding ’Terra Moretti’ ha voluto salvaguardare e valorizzare convertendolo a Wine Retreat e producendo nelle piccole porzioni di vigna circostanti due eccellenti vini Bellavista come l’Annunciata Curtefranca Doc, Chardonnay in purezza proposto in una confezione con verticale delle annate 2021, 2020, 2019 e il Zuanne 2021, Merlot in purezza dedicato a Gianni Brera. Il timing del viaggio ha una naturale inerzia.

E a Cazzago San Martino, incorniciata da morbide colline moreniche, c’è modo di rintracciare la ’Monte Rossa’ della famiglia Rabotti con la sua nuova cantina iper-tecnologica e la linea di vini Cabochon accreditata tra le best of di enoteche e ristoranti del Belpaese. C’è anche la ’1701’ dei fratelli Silvia e Federico Stefini, pioniera dell’agricoltura biodinamica in Franciacorta, che ha scelto di scommettere sui vini naturali e su valori irrinunciabili come il rifiuto di utilizzare fertilizzanti sintetici e di ricorrere a correttivi sui mosti, ottenendo il plauso di Slow Food per il Rosé Nature 2019, icona della casa assieme al Satèn Millesimato.

Più in là, a Monticelli Brusati, è consigliabile fare tappa a ’Villa Franciacorta’ dove la famiglia Bianchi celebra Bacco con un eccellente Rosè Brut Millesimato Bokè e coltiva l’accoglienza affidandosi a un buon ristorante e a graziose camere. Ma senza snobbare la vicina Provaglio d’Iseo, non foss’altro che per degustare gli ottimi vini della Bersi Serlini guidata dalle sorelle Chiara e Maddalena e della Barone Pizzini di Silvano Brescianini (attuale presidente del Consorzio per la Tutela del Franciacorta), a breve distanza dal Monastero di San Pietro in Lamosa e dalla Torbiera del Sebino.

A Corte Franca, località Borgonato, è un atto dovuto fare tappa alla Guido Berlucchi creata nei primi anni ’60 da Franco Ziliani, padre riconosciuto del Franciacorta. E a pochi passi, merita attenzione l’azienda ’Le Quattro Terre’ dei fratelli Marco, Matteo e Giorgio Vezzoli, quest’ultimo presidente proprio della ’Strada dei Vini di Franciacorta’, voce e io narrante di un brand collettivo che aggrega 120 aziende vitivinicole e quasi altrettante realtà del turismo e dell’hospitality. Sosta ricca di spunti: una bella cantina, 6 tipologie di bollicine (il top: il Dosaggio Zero Millesimato), quindi 11 camere e un delizioso agriturismo dove gustare le proposte di Massimiliano Aresi. Istintivo puntare verso Capriolo per visitare la ’Ricci Curbastro’ con l’interessante Museo Agricolo e del Vino. Quindi verso Erbusco puntellata dalle prestigiose Ca’ del Bosco e Bellavista.

E dopo tanto girovagare, naturale cercare un approdo gourmet nella centralissima piazza Cavour di Rovato su cui si affaccia il ristorante ’Al Malò’ di Mauro Zacchetti e Lodovico Calabria. Cucina fine dining spesso ispirata ai vini franciacortini nella preparazione di salse nobili ma che si rivela in piatti senza confini. Come dire: giusto omaggiare il territorio ma legittimo anche andare al di là della comfort zone in cui spesso ci chiudiamo.