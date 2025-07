Alla scoperta del Portogallo. Un ponte culturale e intimo per tutta l’Europa

Il Portogallo è quel Paese Là dove comincia il mare - come titola l’affascinante guida sentimentale di Giovanni Valentini (Castelvecchi, 128 pagine, 15 euro) – o dove ’termina la terra? L’autore – che ha fra l’altro diretto Europeo ed Espresso ed è stato editorialista (e vice direttore) di Repubblica e poi del Fatto Quotidiano e ha scritto vari libri di saggistica e fiction – parla di continuum: "I mari sono fatti per collegare pezzi di terra e non per allontanarli; la storia del Portogallo racconta la grande tradizione dei navigatori che andavano coi loro velieri a scoprire terre lontane: l’uomo avanza attraversando il mare".

Le pagine del libro scorrono veloci e potenti, ma allo stesso tempo leggere e sinuose come in fondo è il Paese lusitano che ha attratto lo scrittore – che vi vive da dieci anni – mostrandosi per quello che è: un ponte culturale e intimo per l’Europa, un territorio che ogni volta ti dona sempre qualcosa di nuovo, che cresce e matura a vista d’occhio e che cerca di resistere al turismo mordi e fuggi.

Valentini, il sottotitolo è ’I segreti e il fascino del Portogallo’; la porta è Lisbona, i turisti che vi arrivano che impatto hanno con la città sdraiata sul Tago?

"Ci sono due tipi di visitatori: quelli che hanno già sentito parlare di Lisbona e del Portogallo e vogliono affinarne la conoscenza, e quelli che arrivano con la prevenzione che sia un Paese antico, sporco, decadente, malinconico e nostalgico. Mentre i primi riusciranno a scoprire cose nuove e ne saranno contenti e soddisfatti, i secondi capiranno quanto Lisbona sia magica, attraente".

Nel suo reportage, quello che viene definito “un viaggio dell’anima”, racconta anche di altre realtà da scoprire. Quali ad esempio?

"L’Algarve con le sue spiagge e il mare a una temperatura che anche noi possiamo sopportare e paradiso per i golfisti. Porto, ancora più vivibile di Lisbona e dove stanno facendo cose bellissime. E la regione che le sta attorno, il Douro con le sue vigne abbarbicate sull’ardesia.

Non solo continente: Azzorre e Madeira...

"Le Azzorre sono a metà strada fra Europa e Americhe, un ponte naturale dove scoprire le balene; Madeira è un trionfo di colori, la perla dell’Atlantico che idolatra il suo più importante cittadino, Cristiano Ronaldo".

Il suo viaggio ruota anche attorno al calcio, al cibo, alla musica.

"Fanno parte di quel culto dell’accoglienza che rende i portoghesi un popolo straordinario. Ti faranno sentire sempre a casa, come in quella di Amalia Rodrigues, la regina del fado, la struggente musica che ascolti in tutta Lisbona e non solo".

Che cosa l’ha guidata?

"Raccontare lo spirito, l’anima di questa terra che viene considerata così vicina e così lontana. Il Portogallo si affaccia sull’Atlantico, ma in fondo è un Paese mediterraneo e come il nostro si basa sulla cultura della vite, dell’olivo e del pane. Pur con le differenze climatiche, vi riconosco la mia Puglia".

Quale messaggio vuole dare ai lettori?

"La mia ambizione è quella di raccontare il Portogallo in una maniera un po’ diversa in modo che chi non lo conosce cominci a farlo e chi già lo conosce lo possa riscoprire".