Al Rossini le suggestioni del fado

Due festival, un concerto imperdibile per i fan della world music: protagonista – a Modena il 6 maggio alle 20.30 per ’L’altro suono’ al teatro Pavarotti-Freni, a Pesaro il 7 maggio alle 21 per chiudere ’Playlist Pesaro’ al teatro Rossini – una delle maggiori voci del fado e non solo, Carminho (foto di Fernando Tomaz), col suo spettacolo ’Portuguesa’. La cantante 40enne – lisbonese e figlia di una delle voci più importanti del fado classico, Teresa Siqueira – dopo la gavetta ha rivolto la carriera sia alla musica tradizionale del suo Paese, di cui è diventata una delle epigoni di Amalia Rodrigues nei teatri del mondo, sia alle contaminazioni soprattutto con artisti brasiliani come Caetano Veloso, Chico Buarque, Marisa Monte e altri con cui ha duettato in brani già diventati di culto.

R.J.