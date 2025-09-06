Al FestivalFilosofia è il momento della riflessione

Paideia è una parola greca che ne contiene tante altre: potremmo tradurla come educazione, formazione umana, cultura, trasmissione del sapere, sviluppo completo dell’individuo. Ognuno di noi è un ‘pais’, un bambino, un ragazzo che, crescendo, acquisisce sapienza, saggezza e competenze. Diventa adulto. E proprio ’Paideia’ è la parola chiave della nuova edizione del FestivalFilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo che dal 19 al 21 settembre celebrerà la sua 25ª edizione con oltre 150 appuntamenti nelle tre città: lezioni di grandi maestri, mostre, spettacoli, letture, attività per i ragazzi.

Fin dai primi anni, il festival ha conquistato decine di migliaia di appassionati ed è divenuto uno dei principali eventi culturali italiani di settembre, portando la filosofia nelle piazze, con un approccio aperto e divulgativo.

Questa edizione del festival affronterà quindi le grandi trasformazioni sociali e le rivoluzioni tecnologiche che stanno modificando le relazioni tra generazioni, i processi educativi e di apprendimento e lo stesso ‘concetto’ di conoscenza. Si parlerà di evoluzione e di maestri, di scuola, di apprendistato, di cittadinanza. Saranno 56 le lezioni magistrali, con tutti i protagonisti sempre molto attesi, fra cui Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Enzo Bianchi, Umberto Curi, Ivano Dionigi, Roberto Esposito, Michela Marzano, Stefano Massini, Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Chiara Valerio e Marcello Veneziani, ma anche tanti nuovi ospiti internazionali, come James Boyle, Donald Sassoon, Ernesto Galli Delle Loggia, Sybille Krämer e Nicola Lagioia. Alcuni interventi, come quelli di Paolo Di Paolo, Riccardo Staglianò e Telmo Pievani, saranno in forma narrativa o di inchiesta.

L’ampio programma creativo porterà in scena anche numerosi musicisti, come la celebre pianista Gloria Campaner che dialogherà con la musicista e regista Margherita Vicario, e la cantautrice Erica Mou che in piazza Grande a Modena snoderà il filo delle tradizioni familiari nel reading "Diario di specchi. Sfogliando la voce della propria madre". E come sempre, nei ristoranti modenesi si potranno assaggiare i ‘menù filosofici’ nati da un’idea dell’indimenticabile Tullio Gregory, che coniugano il tema del festival con i prodotti tipici modenesi: ecco allora il ‘sale in zucca’ con tortelli di zucca e frittata di patate e porri, o il ‘brodo di cultura’ con passatelli e bollito misto. Grazie all’iniziativa ‘Modena ti regala una notte’, promossa dalla Camera di commercio, chi soggiorna almeno due notti nel weekend può chiedere il rimborso (fino a 200 euro) di una notte. Info su www.festivalfilosofia.it e www.visitmodena.it