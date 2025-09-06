Ad Ancona, città dal ‘doppio sole’ capace di offrire lo spettacolo raro di alba e tramonto sull’acqua e le selvagge spiagge di San Michele e Sassi Neri

Quando l’estate cede il passo alle tonalità ambrate dell’autunno, la Riviera del Conero si riveste di un fascino segreto, sospeso tra il respiro salmastro dell’Adriatico e il silenzio dei suoi borghi. Il promontorio, custode di falesie candide e di calette appartate, appare come un quadro impressionista, dove la luce obliqua della stagione accarezza il profilo delle rocce e accende il fogliame mediterraneo di sfumature inaspettate.

Ad Ancona, città dal ‘doppio sole’ capace di offrire lo spettacolo raro di alba e tramonto sull’acqua, l’illusione ottica creata dalla sua conformazione a gomito regala istanti di pura contemplazione. Passeggiare lungo il percorso ‘Da mare a mare’ significa attraversare il cuore urbano seguendo un filo blu che unisce il porto al Passetto, lambendo chiese romaniche, piazze scenografiche e scorci che si affacciano su orizzonti cangianti. Si arriva sino alle suggestive Grotte del Passetto, da cui si può ammirare lo scoglio della Seggiola del Papa: è questa una delle località preferite per passeggiate romantiche mano nella mano, specie al tramonto o di sera.

Spostandosi verso sud, Portonovo accoglie il visitatore con la sua Baia Verde: ciottoli levigati, laghetti salmastri e la silhouette inconfondibile dello Scoglio della Vela, mentre la Torre De Bosis veglia severa dal XVIII secolo. Più avanti, Sirolo offre due gioielli contrapposti: le selvagge spiagge di San Michele e Sassi Neri, immerse nel verde e molto vivibili in questo periodo dell’anno, oppure la raccolta Spiaggia Urbani, protetta dalla parete rocciosa. Entrambe le località d’estate sono ormai da anni meta del turismo intensivo, ma in autunno si trasformano in un luogo più intimo e sereno, che può regalare dolci momenti inaspettati; ad esempio, cenare in un ristorantino sulla spiaggia in una delle cittadine più celebri della Riviera del Conero è un’esperienza da fare almeno una volta per gli innamorati.

La Spiaggia delle Due Sorelle, raggiungibile soltanto dal mare, resta l’icona indiscussa della riviera: due pinnacoli di pietra che emergono candidi dall’azzurro profondo, anche in questo caso più apprezzabili fuori stagione. Chi ama la natura può perdersi nei sentieri del Parco del Conero: diciannove tracciati tra panorami marini e boschi intrisi di profumi resinosi, luoghi ideali per passeggiate lente o escursioni a cavallo, con la possibilità di sostare su belvedere che, in questa stagione, si tingono di malinconia luminosa.

Per un tocco d’avventura romantica, nulla eguaglia una giornata a Mezzavalle, raggiungendo la spiaggia isolata soprattutto all’alba e al tramonto. Le coppie in cerca di emozioni raffinate possono scegliere un pranzo in barca, solcando baie nascoste e ormeggiando per degustare piatti locali come i moscioli, cullati dal moto leggero delle onde. In alternativa, un’escursione via mare ai Sassi Neri o al Trave permette di scoprire la dimensione più segreta del litorale, là dove l’autunno rende il mare trasparente e il silenzio più denso.