A GORIZIA. LA CULTURA. NON HA CONFINI

Ha i piedi ben piantati in Italia e lo sguardo rivolto alla Slovenia. Benvenuti a Gorizia, perla del Friuli Venezia Giulia, che quest’anno, con la dirimpettaia Nuova Gorica (e assieme a Chemnitz, in Germania) si fregia del titolo prestigioso di Capitale Europea della Cultura. Ma per vivere Gorizia fino in fondo bisogna anzitutto ridisegnare con la mente quello che per anni è stato il confine tra italiani e iugoslavi. Ed eccoci in piazza della Transalpina, che fino al 2004 aveva il cuore diviso a metà da un reticolato, poi abbattuto.

A ricordare la vecchia frontiera, l’ultimo vero confine crollato in Europa, è un ceppo lapidario in marmo, che oggi è il simbolo dell’amicizia tra Italia e Slovenia. Per ripercorrere nei dettagli l’intera vicenda, che ha causato non poche ferite, si consiglia ‘Storia di una linea bianca. Gorizia, il confine, il Novecento’ di Alessandro Cattunar (Bottega errante editori). Oppure si potrebbe fare un giro al Valico del Rafut, a un tiro di schioppo dalla città, dove venne istituito, in seguito ai trattati di Parigi del 1947, un valico secondario. In territorio italiano c’è infatti il piccolo museo del Lasciapassare (in sloveno Prepustnica), all’interno del quale è stata allestita una mostra fotografica e multimediale che ripercorre il passato delle due città sorelle. Dal Secondo Dopoguerra ne è passata di acqua sotto i ponti.

E oggi è tutt’altra storia: siamo infatti invitati nelle stanze più intime e sfarzose di un unicum a livello europeo che accoglie piazze, teatri e spazi urbani in un solo grande palcoscenico che celebra lingue, storie e creatività ed è un autentico concentrato di mostre, concerti, danza, cinema, installazioni e progetti nel segno di un filo rosso che è molto più di uno slogan: “Go! Borderless”. Il tutto sullo sfondo del Collio, la regione che si sviluppa attorno a Gorizia, tra l’Isonzo e il confine sloveno, e offre paesaggi e vini indimenticabili. In una bomboniera simile non può ovviamente mancare un castello. Che in questo caso è un autentico gioiellino appollaiato su un colle, benché frutto di una ricostruzione degli anni Trenta: il maniero di Gorizia era stato infatti raso al suolo durante la Grande Guerra. E non si può prescindere dall’ombra della Serenissima, simboleggiata dal leone cinquecentesco che troneggia sull’ingresso principale. E veniamo a Nova Gorica.

Soprannominata ‘la città delle rose’, è stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale e costruita in base al progetto urbanistico dell’architetto Edvard Ravnikar. La sua periferia è segnata dal fiume Isonzo e dal famoso ponte di pietra di Solkan, il ponte con l’arco di pietra più lungo al mondo. La città e i suoi dintorni offrono un patrimonio naturale e culturale vario e interessante, dal Castello di Kromberk, al Castello di Rihemberk, passando per la Basilica di Sveta Gora (Monte Santo), il Parco della Pace sul Sabotino e la Foresta del Panovec.