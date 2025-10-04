A GESUALDO. FRA IL MANIERO. E I VICOLETTI

Forse non è tra le mete turistiche più blasonate, ma non per questo merita meno attenzione. Perché l’Irpinia, che abbraccia la provincia di Avellino, racconta il fascino di una bellezza non convenzionale. Dunque, tutta da scoprire e assaporare. E che nemmeno certe tragedie, come il terribile terremoto dell’80, sono riuscite a scalfire. Ciò che cattura è anzitutto il contrasto tra una natura rigogliosa – sono tre i Parchi Naturalistici Regionali (il Partenio, quello dei Monti Picentini e il Vallo Lauro-Pizzo Alvano), ma si contano anche 18 siti naturalistici di Importanza Comunitaria per la conservazione della biodiversità e tre Zone di Protezione Speciale per gli uccelli, senza dimenticare le oasi WWF – e le cicatrici di tanti luoghi, che però non si rassegnano a vivere nell’abbandono.

E di certo non mancano i borghi, molti dei quali impreziositi da meravigliosi castelli. Uno di questi è Gesualdo: il suo maniero, risalente tra il XII e XIII secolo, fu anche la residenza di Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento che fu anche un raffinatissimo mecenate ed al quale Andrea Tarabbia ha dedicato il romanzo Madrigale senza suono, edito da Bollati Boringhieri e vincitore del premio Campiello nel 2019. Ma il passato di Gesualdo riposa anche nei suoi graziosi archi e vicoletti, che, come spesso accade, rendono magica ogni passeggiata.

Altro gioiello dell’Irpinia è Summonte, che si trova giusto alle pendici del Parco Regionale del Partenio. E a svettare stavolta è la Torre Angioina, imponente testimonianza del suo passato medievale. Il castello Lancellotti di Lauro (X secolo) è un’altra chicca della zona. Di origine longobardo-normanna, il maniero svetta sul Vallo di Lauro e conserva al suo interno fontane, vasche ed eleganti cortili, ma vanta anche una grande torre e ospita un importante museo storico. Non meno imponente è il castello normanno di Zungoli, risalente all’XI secolo e che è anche uno splendido belvedere in mezzo alle colline. Ma il suo oro sono le grotte di tufo: scavate nella roccia, queste cantine sotterranee venivano usate per la conservazione di olio, vino e formaggi.

E se non siete mai stati a Rocca San Felice, sappiate che i suoi abitanti lo hanno eletto a borgo più bello dell’Irpinia. Anche perché, dopo il terremoto del 1980, è stato rimesso a posto riscattando la sua anima medievale. E il castello? Anche qui non manca, e per la precisione è un dongione (ovvero una torre cilindrica) imbevuto di mistero. La sua epoca di fondazione è infatti incerta, ma c’è dell’altro: pare infatti che di notte vi si aggiri il fantasma di Margherita d’Austria.