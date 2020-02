© Riproduzione riservata

Viaggi su misura con persone illustri. È il motto di Luminary Experiences, un pacchetto di tour di lusso che portano i clienti: i "luminari", appunto, figure di rilievo internazionale in vari campi, dall'intrattenimento allo sport, dalla cucina alla moda.E così niente normalissime guide locali: gli ospiti viaggeranno ad esempio con un premio Pulitzer, oppure Le esperienze sono riservate a un numero limitato di partecipanti, dieci-venti persone, che avranno accesso ad attrazioni e attività. I prezzi rispecchiano l'eccezionalità della proposta: si parte dai 12500 dollari a testa.Il primo tour in calendario è quello a Parigi e in Normandia dal 6 all'11 agosto,, storica e scrittrice specializzata in biografie di presidenti, vincitrice appunto del più importante premio letterario americano nel 1995 grazie al libro dedicato a Franklin ed Eleanor Roosevelt.La star del secondo viaggio è, il gigantesco atleta islandese noto per la sua partecipazione a 'Il Trono di Spade'. Lo strongman condurrà gli ospiti in un'avventura nei luoghi più suggestivi e selvaggi del suo paese natale.La meta del tour in programma dal 1° al 6 ottobre è invece l'Italia, alla scoperta delle delizie culinarie di Napoli e Sorrento, partenopeo purosangue, chef per Eataly e cuoco e amministratore della divisione USA di una celebre catena di ristoranti napoletani. Ancora Belpaese, ma a Milano, dal 6 all'11 settembre con il modello e attore Jeffrey Bowyer-Chapman.Fra il 6 e il 12 novembre, volto noto di Hollywood che avrete probabilmente visto al cinema nel primo 'Jurassic Park' e nei Jurassic World, e alla tv in 'Law & Order', 'Mr. Robot' e 'Gotham'. Mancano ancora i dettagli, ma nel 2021 dovrebbe aggiungersi alle Luminary Experiences anche un viaggio a tema yoga con Zoe Kravitz.