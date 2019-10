Preparatevi ad aggiornare la lista dei desideri per i vostri viaggi del 2020: Lonely Planet ha rivelato la nuova Best in Travel, la classifica delle mete imperdibili per l'anno prossimo. Riconoscimenti ambitissimi da chi li riceve (sono una spinta promozionale notevole), ma soprattutto consigli sempre stimolanti e originali che i viaggiatori più curiosi tengono in alta considerazione.

I Best in Travel 2020

Come ogni anno, la segnalazione più interessante è quella dei paesi. Lonely Planet ha incoronato il Bhutan: un paradiso di natura pressoché incontaminata fra le vette dell'Himalaya, disseminato di evocativi templi buddisti, che porta avanti una politica di turismo ad "alto valore, basso impatto". La sostenibilità è la sua bandiera: è l'unico paese al mondo a emissioni zero, nel 2020 completerà la svolta integrale al biologico e l'accesso dei turisti è calmierato da una tassa quotidiana che evita il sovraffollamento.



Fra le città il titolo di top del 2020 va a Salisburgo, in Austria: l'anno prossimo festeggerà in grande stile il centenario del suo festival musicale, uno dei più importanti di musica classica e operistica al mondo. L'avventura "regionale" più emozionante è invece la Via della seta nell'Asia centrale attraverso Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan: un percorso fra storia e cultura dal fascino intramontabile, che adesso è diventato più accessibile che mai grazie a nuovi investimenti e infrastrutture per i visitatori.



Da segnalare la presenza ridotta all'osso dell'Italia, che nelle quaranta mete delle classifiche di Lonely Planet piazza solo le Marche al secondo posto di quelle regionali. Qui potete vedere la lista completa dei Best in Travel 2020.



I 10 paesi top

1. Bhutan

2. Inghilterra

3. Macedonia del nord

4. Aruba

5. eSwatini (Swaziland)

6. Costa Rica

7. Paesi Bassi

8. Liberia

9. Marocco

10. Uruguay



Le 10 città top

1. Salisburgo, Austria

2. Washington DC, Stati Uniti

3. Il Cairo, Egitto

4. Galway, Irlanda

5. Bonn, Germania

6. La Paz, Bolivia

7. Kochi, India

8. Vancouver, Canada

9. Dubai, Emirati Arabi Uniti

10. Denver, Stati Uniti



Le 10 regioni top

1. Via della seta dell'Asia centrale

2. Marche, Italia

3. Tohoku, Giappone

4. Maine, Stati Uniti

5. Lord Howe Island, Australia

6. Provincia di Guizhou, Cina

7. Provincia di Cadice, Spagna

8. Argentina nordorientale

9. Quarnaro, Croazia

10. Amazzonia brasiliana



Top 10 value

1. Nusa Tenggara Orientale, Indonesia

2. Budapest, Ungheria

3. Madhya Pradesh, India

4. Buffalo, Stati Uniti

5. Azerbaigian

6. Serbia

7. Tunisia

8. Cape Winelands, Sudafrica

9. Atene, Grecia

10. Zanzibar, Tanzania





