Uno dei più interessantiitaliani òe collega due tra le più belle piazze del nostro paese,. È un, per un totale di circa 120 km di tracciato per cicloamatori e per amanti del trekking: da piazza Maggiore a Bologna, arriva a Firenze, in piazza della Signoria. Si tratta di un itinerario che alla bellezza dei paesaggi che si attraversano, gli Appennini prima di tutto, abbina la visita di importanti monumenti storici eLa partenza della Via degli Dei è nel cuore del capoluogo emiliano. Dalla piazza di Bologna il percorso vira immediatamente verso i portici e la chiesa di San Luca per poi dirigersi verso la campagna bolognese di Casalecchio di Reno e seguire il fiumeQui l’itinerario incontra dei veri e propri tesori storici come l’acquedotto romano e il ponte die oasi naturalistiche come quella di San Ghirardo e l’area protetta del Contrafforte Pliocenico con i suoi fossili e la sua vegetazione unica. Da questo punto si riparte in direzione Firenze verso la Madonna dei Fornelli, all’incrocio con la Flaminia Militare, vecchia arteria di epoca romana. Si sale quindi verso il Passo della Futa e, ormai giunti in Toscana, si scorge la stupendaLa via degli Dei a questo punto è quasi terminata ma prima del traguardo fiorentino si incontrano ancora il convento delil Castello del Trebbio e il convento di Monte Senario.Tutto il percorso della Via degli Dei è. La segnaletica principale è caratterizzata da tabelle poste all'inizio del sentiero e agli incroci più importanti. Sui cartelli sono disponibili informazioni sulle località che si incontrano lungo il percorso e tempi di percorrenza.La segnaletica secondaria, invece, è quella formata da segnavia di coloreposti all’inizio e lungo il sentiero, ideali per “mantenere la rotta” e non deviare dalla strada principale.Prima di affrontare il percorso è doveroso preparare lo zaino in maniera adeguata con almeno, una giacca impermeabile, un cappello, una crema protettiva e occhiali da sole e una torcia per i tratti con poca visibilità. A questo link ufficiale dell’itinerario infine, è possibile trovare tutte le informazioni sulla Via degli Dei.