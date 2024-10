Venezia, alla scoperta del bacino di San Marco con un'innovativa audioguida

L'Isola di San Giorgio Maggiore da millenni immersa nel cuore del bacino veneziano di San Marco, meno turistica, ma ricca di storia come la sua basilica con la facciata disegnata da Andrea Palladio. In questa bellezza naturalistica vi è il monastero sede della fondazione Giorgio Cini, un polo dedicato alle arti, allo studio. Vi sono le biblioteche, luoghi di studio, le stanze del vetro e della fotografia, l’auditorium, il teatro Verde, il labirinto Borges, lo squero dove si svolgono concerti a vista d’acqua e anche il bistrot museale.

La Fondazione Giorgio Cini, da decenni uno dei cardini del mondo culturale italiano ed internazionale, ex monastero benedettino, è sorta nel 1951 per volere di Vittorio Cini in memoria del figlio Giorgio per dare vita ad una zona veneziana degradata. Un'innovativa audioguida racconta la storia del complesso monumentale con la voce di otto personaggi interpretati da attori professionisti. L' autoguida è scritta da Ilaria D'Uva e Francesca Unmarino, con le voci narranti di Diego Ribon, Livio Pacella, Giovanni Izzo, Davide Caprioli, Stefano Skalkotos, Valeria Bruni Tedeschi e Patrizio Rispo. Il testo è accompagnato da una colonna sonora originale composto da Antonio Fresa interpretata dai solisti dell’orchestra del teatro La Fenice.

Fondazione Cini

La nuova audioguida, completa il progetto di narrazione dell’isola di San Giorgio avviato da Ilaria D' Uva, nel 2020 si è aggiunta quella delle Vatican Chapels, le dieci cappelle vaticane che si trovano nel bosco dell’isola, presentate alla 16° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, associata a una colonna sonora originale composta da Antonio Fresa. Nel 2021, con l’apertura al pubblico del Labirinto Borges, un percorso lungo un chilometro dedicato allo scrittore argentino, D’Uva ha presentato una nuova formula narrativa, offrendo un tourmusicale. Al termine del percorso, viene salutato il pubblico, invitandolo a tornare, per lasciarsi “sorprendere e ispirare dalle molteplici espressioni della creatività che qui si manifestano e che dialogano tra loro. Che siate studiosi, appassionati d'arte o visitatori occasionali, qui troverete sempre un rifugio per la mente e per lo spirito.”

Il suggestivo Labirinto Borges

L'audioguida della Fondazione Cini è prodotta in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Questi i luoghi di visita dell'isola