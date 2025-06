Noventa di Piave, dove l’antica Roma incontra il lusso moderno e i sapori autentici

Un sito archeologico custodito dal tempo, un villaggio del fashion dal design scenografico, una chiesa che la guerra ha cancellato. Cosa lega questi mondi? Tutti si incontrano in un solo posto, sorprendente e sfaccettato: Noventa di Piave.

In un angolo del Veneto si trova una cittadina che intreccia con naturalezza eleganza, passato e sapori. A Noventa di Piave, le vetrine scintillanti dei brand internazionali si affacciano su giardini ispirati a Venezia, mentre nel sottosuolo riposa una delle più significative testimonianze archeologiche della zona. Un progetto corale di scavo, conservazione e valorizzazione — reso possibile grazie all’impegno del McArthurGlen Designer Outlet in sinergia con enti pubblici e la parrocchia locale — ha dato vita a un piccolo miracolo di cultura integrata.

Dove si trova Noventa di Piave

Adagiata lungo il fiume omonimo, tra le dolci colline del Prosecco e le spiagge dell’Alto Adriatico, Noventa di Piave è un borgo veneto che negli ultimi anni si è reinventato come destinazione perfetta per un weekend all’insegna dello shopping, ma anche della scoperta. A soli 40 km da Venezia, è facilmente accessibile sia in macchina che in treno, ed è oggi apprezzata per il suo mix di eleganza, tranquillità e proposte enogastronomiche.

Archeologia sotto i piedi

Passeggiare nel cuore di Noventa significa camminare sopra secoli di storia. Il sito archeologico locale è il frutto di un’iniziativa avviata nel 2009 dalla Soprintendenza archeologica, con il supporto del Comune, della Parrocchia di San Mauro e il decisivo intervento del McArthurGlen Outlet. Le campagne di scavo del 2010-2011 hanno rivelato un mosaico di epoche sovrapposte: ville di epoca romana, edifici sacri medievali e una chiesa rinascimentale, quest’ultima purtroppo distrutta durante il primo conflitto mondiale.

L'area archeologica di Noventa di Piave

Tra il 2015 e il 2018, il sito è stato oggetto di un accurato restauro, grazie ai fondi europei e al contributo del centro commerciale. Oggi è visitabile, offrendo un raro esempio di sito archeologico inserito nel tessuto urbano.

Una deviazione imperdibile: Concordia Sagittaria

Il tempietto di Concordia Sagittaria

Se l’antico vi affascina, a soli 20 minuti da Noventa si trova un gioiello della romanità veneta: Concordia Sagittaria. Questo centro, un tempo importante avamposto militare romano, è oggi un museo a cielo aperto. Dalla piazza principale, dove si cela la via Annia sotto la Cattedrale, si snoda un itinerario tra basiliche paleocristiane, terme, resti di domus e un piccolo teatro romano incorniciato da siepi. Fondata nel I secolo a.C. come colonia militare, conserva straordinari resti archeologici, tra cui un ponte romano, il foro, un tratto di strada consolare e suggestive terme. Il suo nome evoca la fabbricazione di frecce per l’esercito imperiale.

Il Designer Outlet tra glamour e atmosfere veneziane

In questa cornice di storia e cultura si inserisce il McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave, un villaggio dello shopping che richiama lo stile della Serenissima con piazze lastricate, giardini curati e architetture d’impronta classica. Inaugurato nel 2008, oggi ospita 170 boutique dei marchi più noti: da Gucci a Prada, da Kenzo a Off-White, fino alle recenti aperture di Dr. Martens ed Etro.

A rendere speciale l’esperienza non è solo la moda, ma anche i servizi: ristorazione gourmet, aree relax, tax free, shopping su misura e colonnine per auto elettriche. Il centro accoglie visitatori da tutto il mondo — oltre il 60% provenienti dall’estero — ed è aperto tutti i giorni, domenica inclusa, dalle 10 alle 20. Per chi cerca un’accoglienza esclusiva, c’è The Lounge: una raffinata area Vip pensata per offrire un’esperienza riservata e personalizzata. Arredata con uno stile sobrio e moderno, dispone di tutti i comfort e di uno staff multilingue pronto ad assistere clienti corporate, viaggiatori internazionali e amanti dello shopping deluxe. Per accedervi basta una prenotazione sul sito ufficiale del centro.

Il centro è situato a meno di 100 metri dal casello autostradale San Donà–Noventa, sull’A4 Milano–Trieste, ed è quindi raggiungibile comodamente da Venezia, Treviso e le località balneari in circa mezz’ora. In treno, basta scendere alla stazione San Donà–Jesolo e prendere la linea ATVO 21 o un taxi. È disponibile anche la soluzione integrata Trenitalia+Bus inserendo direttamente "Noventa di Piave Outlet" tra le destinazioni. Numerosi i collegamenti quotidiani in autobus anche da Venezia, Mestre, Jesolo e l’aeroporto Marco Polo. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis, mentre il biglietto A/R parte da 9,20 euro.

Esplorazioni nei dintorni: tra borghi, vigneti e arte

Chi ha voglia di estendere il proprio soggiorno troverà nei dintorni molte gemme: Portogruaro, con i suoi palazzi affrescati, i portici eleganti e i mulini sul fiume Lemene, oppure le colline del Prosecco, oggi Patrimonio Unesco, ricche di cantine e deliziosi e riposanti panorami. E poi ci sono anche San Donà di Piave, perfetta per una sosta gastronomica, la laguna veneta e le località di Jesolo e Caorle, tra i casoni di pescatori e le spiagge. Senza tralasciare Venezia, dove ogni visita regala nuove emozioni, soprattutto durante la Biennale.

Tenuta Ornella Molon: ospitalità e vini d’autore

La Tenuta Ornella Molon

A pochi minuti da Noventa, a Campodipietra, si trova la Tenuta Ornella Molon, un’elegante villa veneta oggi trasformata in un accogliente bed & breakfast. Circondata da vigneti curati e natura generosa, la tenuta è anche sede di una stimata azienda vinicola, gestita dalla famiglia Molon Traverso. Qui si possono degustare pregiati vini locali e internazionali, accompagnati da piatti tipici del territorio. L’atmosfera è quella di una dimora di charme, con arredi d’epoca, silenzio avvolgente e profumo di mosto. Il consiglio? Regalarsi una notte tra i filari, per concludere il viaggio nel segno della bellezza autentica del Veneto