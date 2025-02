Carnevale in Valle d’Aosta: tradizione, maschere antiche e nuove sfilano tra le montagne

Il Carnevale, festa di eccessi, libertà e occasione perfetta per una settimana bianca, trasforma la Valle d’Aosta in un palcoscenico scintillante di colori, maschere, tradizioni e piste imbiancate. Fino a Martedì Grasso, il 4 marzo 2025, borghi e cittadine si riempiono di eventi e sfilate. Il Carnevale della Coumba Frèida rievoca epoche lontane con i suoi costumi sontuosi, mentre le celebrazioni nei piccoli paesi della Bassa Valle fanno rivivere le antiche usanze locali. Due anime convivono in questo periodo: da un lato, i gruppi storici ispirati al Medioevo, dall’altro, le landzette, figure colorate che ricordano le uniformi napoleoniche.

Non solo folklore, ma anche neve e divertimento. Febbraio e marzo portano con sé non solo le suggestive celebrazioni carnevalesche, ma anche la magia delle montagne innevate. Sabato 8 marzo, a Pila, il Carnevale si festeggerà sulle piste da sci. L’ultima risalita è prevista per le 16.45, dopodiché gli sciatori potranno radunarsi alla baita Hermitage per gustare tè caldo e bugie con la panna. Il momento clou sarà alle 18, con una spettacolare fiaccolata sulle piste, resa ancora più emozionante dall’apertura straordinaria della telecabina Aosta-Pila fino alle 22.

I carnevali della Valle D’Aosta sono tutti da scoprire, per le rievocazioni suggestive di fatti storici che si perdono nella notte dei tempi, per l’originalità dei costumi, la varietà dei sapori antichi, l’atmosfera di festa che pervade tutti i paesi. Da Pont Saint Martin a Courmayeur, al carnevale dei bambini di San Vincent che ha più di 60 anni. Ecco sei feste imperdibili.