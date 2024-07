I 4 giardini botanici della Valle d’Aosta: meraviglia alpina ad alta quota

Nessun luogo in Europa ha giardini botanici così alti come la Valle d’Aosta, compresi tra un'altezza di 1.400 metri sul livello del mare fino a una di 2.173. Dove d’inverno è ghiaccio, d’estate è un tappeto di colori, a dimostrazione di come la natura sia in grado di adattarsi e sopravvivere anche nelle condizioni meno favorevoli. Questi giardini botanici alpini offrono ai naturalisti strumenti utili per la ricerca e ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino gli ambienti caratteristici delle montagne valdostane e la flora alpina. Visitare i giardini botanici di Castello Savoia (Gressoney-Saint-Jean, 1.400 m), Paradisia a Cogne (Valnontey, 1.700 m), Chanousia, situato al colle del Piccolo San Bernardo (La Thuile, 2.170 m) e Saussurea presso la stazione Pavillon dell'impianto Skyway Monte Bianco (Courmayeur, 2.173 m), mostra come il clima e l’altitudine influiscano sulle fioriture.

Giardino alpino Saussurea e SkyWay (foto Enrico Romanzi)

La Valle d'Aosta possiede un patrimonio naturale di rara bellezza, protetto da un articolato sistema di aree protette. Questo sistema comprende due parchi — il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Naturale Mont-Avic —, dieci riserve naturali, quattro giardini botanici alpini e vari siti della rete ecologica Natura 2000. I quattro giardini botanici alpini della Valle d'Aosta rappresentano un chiaro segno della sensibilità e dell'impegno della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella salvaguardia del patrimonio naturale, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio floristico.

Il giardino botanico del Castello Savoia a Gressoney-Saint-Jean (foto Regione Autonoma Valle d'Aosta)

Il giardino botanico di Gressoney-Saint-Jean è ai piedi del massiccio del Monte Rosa e del maniero voluto dalla Regina Margherita presso il Castel Savoia tra XIX e XX secolo. Alla flora locale della valle del Lys, si aggiunge quella proveniente da tutto il mondo. Inaugurato nel 1990, il giardino botanico di Castel Savoia, situato a 1400 metri di quota di fronte alla catena del Monte Rosa, è l'ultimo giardino alpino aperto in Valle d’Aosta. All'interno del parco del maniero, il giardino è composto da aiuole rocciose con piante alpine locali e provenienti da altre parti del mondo, scelte per il loro pregio ornamentale. Tra le specie presenti, si possono ammirare la Stella alpina, simbolo della montagna, l’Epilobio, il Giglio martagone, il Rododendro ferrugineo, il Botton d’oro doppio, l’Aquilegia, l’Arnica, i vari Semprevivi, le Genziane e le Sassifraghe. Il giardino è visitabile durante gli orari di apertura del castello e si consiglia la visita nei mesi di luglio e agosto, quando la fioritura è al massimo, per godere appieno dei colori e dei profumi delle piante.

Il giradino botanico si trova all’interno del parco del Castello ed è quindi visitabile gratuitamente per chi ha pagato l’accesso alla fortificazione e ne segue orari e giorni di apertura. Da ottobre a marzo, è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Da aprile a settembre, è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 19:00, con apertura anche il lunedì di luglio e agosto. Il costo del biglietto intero è di 10 €, mentre il ridotto è di 7 €. I ragazzi tra 19 e 25 anni pagano 3 €. L’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni, persone con disabilità e loro accompagnatori, insegnanti e possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia. Per le persone con disabilità fisica, è possibile accedere con l’auto fino al cortile interno del castello, previa telefonata alla biglietteria. La visita è accessibile al piano terreno e al primo piano, con ascensore e servizi igienici per disabili. Gli animali di piccola taglia possono entrare nel monumento solo se tenuti in braccio o in un trasportino a mano.

Il Giardino botanico Paradisia a Cogne, in Valle d'Aosta (foto Enrico Romanzi)

Il giardino botanico Paradisia di Cogne, fondato nel 1955, invece, deve il suo nome al giglio bianco, il Paradies Liliastrum: ogni giorno, per tutta l'estate, ci sono tre visite guidate gratuite. Il giardino botanico alpino Paradisia, situato nel Parco Nazionale Gran Paradiso, ricrea vari ambienti montani locali, come zone umide, morene e detriti calcarei, ciascuno con la propria vegetazione caratteristica. Alcuni massi ospitano una collezione di licheni spontanei, di grande bellezza e rarità. Con oltre 1.000 specie, prevalentemente delle Alpi, degli Appennini e di altri gruppi montuosi europei, asiatici e americani, il giardino offre una ricca biodiversità. Il giardino offre due percorsi: uno centrale segnato in nero con roccere e riproduzioni di ambienti, e uno esterno segnato in giallo. Lungo il percorso, il giardino delle farfalle offre pannelli esplicativi sul mondo di questi insetti attratti dalle piante nutrici coltivate. Il Giardino Alpino Paradisia sarà aperto dal 1 al 30 giugno, dalle 10:00 alle 17:30, e dal 1 luglio al 1 settembre, dalle 10:00 alle 18:30. Sono possibili aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di oltre 15 persone. I prezzi sono intero 3 €, ridotto 1,50 € per studenti fino a 25 anni, accompagnatori di persone diversamente abili, e gruppi accompagnati da guide. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 6 anni, persone diversamente abili, residenti nei Comuni della Fondation Grand Paradis, guide turistiche ed escursionistiche e possessori di Abbonamento Musei.

La visita del sito è inclusa nel biglietto cumulativo Fondation Grand Paradis, valido un anno e al costo di 8 € intero e 4 € ridotto. Per ulteriori informazioni, contattare il Giardino Alpino Paradisia a Cogne al (+39) 0165.74147 o 75301 o visitare i siti internet paradisiapp.pngp.it.

Giardino botanico Chanousia (foto Enrico Romanzi)

Chanousia, al Colle del Piccolo San Bernardo, è il giardino botanico più antico della Valle d’Aosta, sul confine con la Francia, fondato nel 1897 dall’abate Pierre Chanoux, rettore dell'Ospizio dell'Ordine Mauriziano, il giardino arrivò a ospitare oltre 4.000 specie alpine da tutto il mondo, acquisendo fama internazionale. Abbandonato nel 1940, rimase in stato di degrado fino a quando, nel 1976, la Société de la Flore Valdôtaine, la Société d’Histoire Naturelle de la Savoie e vari botanici crearono un’associazione internazionale per la sua gestione. La quota di 2170 metri d’altezza non consente alle 1600 piante alpine presenti oggi di fiorire prima del mese di luglio: una ‘primavera’ ritardata e in una località molto fresca amata dai turisti.

Il giardino ospita piante dei piani alpino e nivale, con fioriture principali da fine luglio a metà settembre. Il giardino Chanousia, con un edificio museale, è aperto dal 1° luglio al 15 settembre (neve permettendo) dalle 9:00 alle 18:00. Il biglietto intero costa 3 €, ridotto 2 €, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Le visite guidate hanno un costo di 2 €. Per ulteriori informazioni, contattare il Jardin historique du Col du Petit Saint Bernard - La Chanousia, La Thuile al numero (+39) 342.8252189, o via email a [email protected].

Giardino botanico alpino Saussurea e SkyWay, in Valle d'Aosta

Stessa quota, solo 3 metri più in su (2.173 metri), per il giardino botanico Saussurea a Courmayeur, il giardino botanico più alto d’Europa, raggiungibile a piedi, con un itinerario a piedi due ore (partendo da La Palud attraverso un sentiero che si snoda tra boschi e pascoli, con un dislivello di 803 metri, non alla portata di tutti), o con la Skyway Monte Bianco (prima stazione – Pavillon). Inaugurato nel 1987 vicino alla stazione intermedia di Skyway Monte Bianco come attrazione turistica, il giardino botanico alpino Saussurea sta assumendo un ruolo più scientifico, grazie anche all'istituzione dell'oasi naturalistica del Pavillon du Mont Fréty nell’Espace Mont Blanc.Prende il nome dal fiore “Saussurea alpina”, chiamato così in onore dello scienziato ginevrino Horace Bénédict de Saussure, promotore della prima ascensione al Monte Bianco nel 1786.Esteso su 7.000 mq, il giardino è diviso in due zone: una con specie coltivate in roccere artificiali suddivise per provenienza geografica, e l'altra con il pascolo alpino originario e ambienti montani riprodotti, ospitando molte specie spontanee. La fioritura inizia a luglio e, in alcuni anni, specie esotiche rimangono fiorite fino a fine settembre. Il giardino ospita circa 800 specie vegetali, molte delle quali provengono da altri giardini e università europee e internazionali. Per ulteriori informazioni, contattare la Fondazione Saussurea onlus a Courmayeur (AO) all’indirizzo email [email protected].

Aperto da fine giugno a fine settembre dalle ore 9.00 alle ore 16.30; nel mese di agosto: 9.00 - 17.00. L’accesso è gratuito ed il personale effettua delle visite guidate, sempre gratuite.