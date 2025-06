Chamois, a 1.815 metri, è il comune più alto della Valle d’Aosta, in Valtournenche. Ma la sua particolarità è un’altra: è uno dei pochissimi comuni d'Italia senz’auto, perché il traffico motorizzato è stato bandito.

Da qualche anno il piccolo borgo montano, ricco di fiori e di vedute, da cui si raggiunge in pochi minuti il lago di Lod, si distingue anche per il festival musicale all'aperto, e gratuito, ChamoisIc, che gioca sul nome del luogo e sulla parola music, e che, fin dalle sue prime edizioni, si è distinto per una programmazione internazionale e aperta a vari generi musicali.

L’edizione 2025 è ancora più ricca: alle 3 giornate immersive di Festival, in programma il 18, 19 e 20 luglio nel piccolo paese da cartolina nella valle del Cervino, il festival quest'anno arriva in anteprima ad Étroubles il 13 luglio e ad Antey-Saint-André il 17 luglio.

"Elefanti e altre creature" è il tema della XVI Edizione che associa il concetto di preservare le specie viventi con quello di proteggere differenti forme di arte, culture e identità sociali. “Un programma dedicato alle specie in estinzione, che siano umane o altro, perché possano attraversarci anche solo per pochi istanti, lasciandoci un piccolo granello immaginario, nello stesso tempo grande, perché diverso" – sotolinea il direttore artistico Giorgio Li Calzi.

Musica a Chamois, in Valle d'Aosta, con il festival CHAMOISic (Li Calzi-ph Baiano)

Così in questa edizione tanti saranno gli eventi mirati a preservare diversità ed identità: Banda Osiris con Telmo Pievani tra scienza e musica, Simone Zanchini, funambolico fisarmonicista, con il suo omaggio all’identità della musica popolare romagnola e italiana, il liscio, Matteo Salvadori, grande talento della chitarra che ripercorre la Great American Songbook, la voce di Elisabetta Maulo (accompagnata dalla chitarra di Mattia Donati) il cui approccio non ortodosso cattura l'anima e il sentimento del blues, lo spettacolo Gernika ispirato ai fatti della guerra civile spagnola, fino ad arrivare alla potenza sonora del trio norvegese Elephant9 per uno dei rarissimi concerti mai fatti in Italia.

Si comincia domenica 13 luglio 2025 con il primo spettacolo di anteprima nel piccolo borgo medievale di Etroubles. Dalle 17:00 in piazza Chanoux su il sipario per "Gernika" di Matteo Destro e Alay Arcelus Macazaga (Atelier Mask Movement Theatre). Vincitore dell’edizione 2022 del concorso nazionale L’Italia dei Visionari, lo spettacolo, ispirato agli accadimenti della cittadina spagnola durante i bombardamenti del 1937, sarà musicato dal vivo dalla clarinettista valdostana Selene Framarin.

Giovedì 17 luglio secondo appuntamento di anteprima ad Antey-Saint-André (ore 18:30): Sfom plays Mingus’, nuovo progetto originale della Sfom - Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di Aosta, a cura di allievi e docenti dei corsi di Jazz, sulla figura del grande contrabbassista e compositore Charles Mingus, uno dei geni della musica afroamericana del ‘900. Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria del sassofonista Carlo Actis Dato: torinese, classe '52, tra i migliori sax baritoni al mondo secondo la rivista "Down Beat" e non solo.

Uno dei concerti delle passate edizioni di ChamoisIc, festival musicale nel borgo senz'auto della Val d'Aosta

Il weekend del festival in alta quota entra nel vivo venerdì 18 luglio a Chamois, considerata tra le ‘Perle delle Alpi’, sulla grande distesa verde di Plas Des Avaz dove alle ore 18 ci sarà il concerto-recital Tra Romagna e Jazz di Simone Zanchini, funambolico fisarmonicista, con l'omaggio all’identità della musica popolare della sua Romagna, il liscio, miscelato al grande talento per la musica jazz e improvvisativa. Alle ore 21.30, invece, presso la locanda Chez Pierina, situata vicino al sentiero che collega Chamois con La Magdeleine, andrà in scena il "Great American Songbook" ovvero l’insieme delle più grandi canzoni americane scritte tra gli anni ‘20, e la fine degli anni ‘50 che sono diventate il nucleo dell’universo jazz, con la voce e la chitarra di Matteo Salvadori, musicista torinese da decenni sulla scena (collaborazioni con artisti del calibro di Silvestri, Saturnino, Gazze’, 883, Jovanotti e tanti altri).

Sabato 19 luglio alle ore 16 l'occasione di una passeggiata ‘Nel bosco’ col racconto della guida ambientale escursionistica Elisabetta Bottinelli ‘accompagnata’ dal sassofonista Michel Dellio (Sfom) e del danzatore Leonardo Sinopoli (Compagnie Les 3 Plumes).

"AcquaDueO" con Banda Osiris e il prof. Telmo Pievani, sabato 19 luglio a Chamois

Alle 17:30 si torna a Plaz Des Avaz per lo spettacolo AcquaDueO un tuffo nella biodiversità insieme alla Banda Osiris e il Professor Telmo Pievani, un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta: inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra. Con Giancarlo Macrì (percussioni, basso tuba), Gianluigi Carlone (sax soprano, flauto, voce), Roberto Carlone (basso, trombone, tastiere), Sandro Berti (chitarra, trombone) e il Prof. Telmo Pievani (prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche). Per il concerto serale si sale all'Hotel Bellevue, dove dalle 21:30, in prima regionale, si potrà ascoltare, il suono elettrico, essenziale e potente del duo composto dalla cantante e improvvisatrice Elisabetta Maulo e dalla chitarra di Mattia Donati: una fiaba fatta di suoni, di pause cariche di significato, di emozioni che prendono forma tra le pieghe del silenzio. Un viaggio tra le melodie nate nei decenni d’oro del jazz e della canzone americana.

La cantante e improvvisatrice Elisabetta Maulo, sabato 19 luglio a Chamois con Mattia Donati

Domenica 20 luglio arriva un nuovo appuntamento ‘Nel bosco’ con la guida Elisabetta Bottinelli: dalle ore 15 si camminerà sui temi della resilienza nei boschi e del cambiamento climatico sulle note del sassofonista valdostano Manuel Pramatton (in collaborazione con Sfom). Alle ore 17 ultima tappa al palco principale a Plan Des Avaz per un'altra prima regionale a chiudere la XVI Edizione con la potenza della musica degli Elephant9. I membri del gruppo Ståle Storløkken (organo, piano e altre tastiere), Nikolai Hængsle (basso) e Torstein Lofthus (batteria) hanno un passato importante in band come Bigbang, Shining, Motorpsycho e Supersilent, ma è all'interno della costellazione Elephant9 che a questi tre musicisti è stato dato il terreno di gioco definitivo per mostrare i loro gusti eclettici e le loro abilità musicali.

Il festival è realizzato da Associazione Fonosintesi con la direzione artistica di Giorgio Li Calzi che da 16 anni porta musica contemporanea, popolare, improvvisativa, sperimentale e produzioni multidisciplinari nel contesto naturalistico unico di Chamois.

Laghetto di montagna a Chamois

Chamois è raggiungibile solo a piedi, in bicicletta, oppure utilizzando la funivia, in ogni caso partendo da Buisson, frazione del comune di Antey-Saint-André, circa 700 metri più a valle. A piedi Chamois è raggiungibile anche tramite una passeggiata senza un forte dislivello, alla portata di tutti, che parte dal paese di Le Magdeleine fino a Chamois: il sentiero 107 fa parte del percorso “La gran balconata del Cervino”. Dal 2006 il borgo montano è entrato a far parte dei borghi col titolo di Perle delle Alpi.

Chamois è a 1815 metri di altitudine e come tutte le località che si avvicinano a 2mila metri il clima può cambiare rapidamente e di sera le temperature si abbassano. Si consigliano dunque felpe, pile, giacche e scarpe anfibie. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso l’Hotel Maison Cly. In tutti i Comuni del festival, in caso di maltempo per i concerti all’aperto, verrà comunicata una location alternativa in loco e sul sito ufficiale chamoisic.com. Per informazioni, [email protected].

In auto: impostare navigatore su Buisson, uscire al casello dell’Autostrada A5 di Châtillon – Saint-Vincent e seguire le indicazioni per Valtournenche/Cervinia; superare Antey-Saint-André, a Buisson usufruire dell’ampio parcheggio della funivia Buisson-Chamois (durata 4’). Con i mezzi pubblici: autobus fino a Buisson poi a piedi o in funivia. La funivia regionale Buisson-Chamois è aperta tutti i giorni dell’anno dalle ore 7.00 alle ore 22.25, con corse ogni 30 minuti o 15 in caso di forte affluenza. Durante il festival l’orario di apertura viene prolungato per consentire al pubblico di assistere agli eventi serali.

Torna da questa edizione la possibilità di campeggiare durante il festival, accampandosi presso un'area attrezzata a Plan Des Avaz, nei pressi del palco principale. L'area è dotata di bagni chimici ed è presente una fontana con acqua potabile (fredda). Una volta arrivati a Chamois, il Plan des Avaz è raggiungibile a piedi, in bicicletta con un facile sentiero partendo dalla stazione della funivia.