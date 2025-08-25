Benessere, relax e cucina stellata nel cuore della verde Umbria

Immerso tra le colline morbide dell’Umbria, Borgobrufa Spa Resort è un rifugio incantevole dedicato all’armonia, dove la natura circostante dialoga con un’idea di benessere a 360 gradi. Da ogni terrazza lo sguardo si perde tra vigne, oliveti e campi che incorniciano l’orizzonte, mentre la luce del tramonto accarezza le pietre chiare degli edifici.

L’essenza di questo luogo nasce dal desiderio di unire la forza rigenerante del paesaggio con un’accoglienza raffinata e silenziosa, pensata esclusivamente per adulti: la formula “adults only” consente infatti di garantire quiete assoluta, trasformando il soggiorno in un’esperienza di intimità e calma.

Borgobrufa Spa

La storia del resort è legata al coraggio imprenditoriale della famiglia Sfascia, che nel 1997 decise di trasformare un casolare agricolo in un’elegante dimora di campagna. Da quella prima intuizione si è sviluppato un progetto ambizioso: gli antichi magazzini e le stalle sono diventati parte di un albergo diffuso, capace di esprimere autenticità e radicamento nel territorio. Negli anni, grazie a continui ampliamenti e a interventi architettonici rispettosi della tradizione, Borgobrufa si è arricchito di spazi scenografici: ne è un esempio la galleria coperta in stile artistico, che collega le aree dedicate all’ospitalità alla monumentale Spa, punto forte della struttura.

L’architettura e gli arredi coniugano pietra viva, travi a vista e colori ispirati alla terra umbra con soluzioni moderne: ambienti ampi, luminosi, realizzati con sobria eleganza. Nei 3000 metri quadrati della Spa si apre un vero e proprio mondo: piscine interne ed esterne riscaldate con postazioni idromassaggio, vitarium, sauna panoramica, bagno di vapore, fontana di ghiaccio e stanze relax tematiche. Le private Spa – quattro in tutto, ciascuna con una sua identità – offrono percorsi esclusivi in ambienti dedicati: Tesori del Borgo, Acqua e Fiori, Mille e una Notte e Sorgente della Natura. Ognuna regala atmosfere differenti, dall’esotismo orientale alla suggestione della foresta pluviale, con vasche idromassaggio di coppia, letti ad acqua e saune.

Sauna Panoramica

Abbiamo sperimentato di persona il massaggio etrusco, unico nel suo genere e studiato dal personale della Spa per rievocare gesti antichi utilizzando olio di vinaccioli di uva fragola, dalle virtù nutrienti e antiossidanti. È un trattamento profondamente legato alla memoria di questa terra, dove gli Etruschi lasciarono tracce indelebili della loro cultura: dall’aratro al vento, dalla vite al martello, le mani degli operatori simulano gli strumenti e i mestieri di un tempo per creare una connessione tra benessere presente e passato. L’approccio olistico di Borgobrufa si ritrova anche nella linea cosmetica “Armonia Essenza Bellezza”, creata con ingredienti provenienti dalle coltivazioni locali: olivo, nocciola, mora, tartufo e girasole diventano attivi naturali che nutrono e rigenerano la pelle.

Bagno Salino

L’esperienza gastronomica rappresenta un altro pilastro dell’offerta. Il ristorante Elementi, guidato dallo chef Andrea Impero, propone un fine dining che ha meritato la stella Michelin, costruito su una filosofia di salute e territorialità. La cucina interpreta i sapori umbri con estro contemporaneo, valorizzando micro-fornitori e ingredienti selezionati, trasformati in piatti che uniscono equilibrio, leggerezza e creatività. Accanto a questa esperienza gourmet, il ristorante Quattro Sensi accoglie gli ospiti con un menù più tradizionale, arricchito da materie prime a chilometro zero e da proposte stagionali che riflettono la genuinità della campagna circostante.

Il ristorante Quattro Sensi

Oltre alla ristorazione e alla Spa, Borgobrufa offre servizi esclusivi: programmi fitness e mindfulness, sessioni di yoga, percorsi di meditazione e attività di coaching personalizzate. I pacchetti benessere permettono di combinare trattamenti e rituali tematici, come Borgo Detox, Borgo Love o Borgo Emotional, esperienze pensate per la coppia o per chi desidera un’immersione rigenerante. Non manca l’opportunità di vivere il resort anche solo per un giorno, grazie ai programmi Day Spa, che includono ingressi giornalieri al Mondo delle Acque e al Mondo delle Saune, arricchiti da massaggi o trattamenti mirati; in alternativa, vi sono le formule Benessere & Lunch o Benessere & Dinner, che uniscono la cura del corpo alla scoperta della cucina locale.

La piscina esterna riscaldata di sera

Il territorio che circonda Borgobrufa è un invito alla scoperta: Perugia con il suo centro medievale e i musei, Assisi con la Basilica di San Francesco, Bevagna e Montefalco celebri per i vini, Spello con i vicoli fioriti. Ogni escursione diventa un’estensione dell’esperienza di soggiorno, un intreccio tra arte, spiritualità e natura.

Borgobrufa Spa Resort non è dunque soltanto un albergo di lusso, ma una filosofia di vita: è l’incontro fra memoria rurale e visione contemporanea, fra tradizione e ricerca del bello, fra equilibrio individuale e valorizzazione collettiva.