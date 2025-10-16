Wine&Bike Alto Adige: 8 percorsi per scoprire il territorio degustando e pedalando
Itinerari tematici, tutti consultabili tramite l’app Komoot, che coinvolgono oltre 100 cantine. Il progetto realizzato dal Consorzio di tutela in collaborazione con IDM Südtirol
Conoscere e vivere l'Alto Adige attraverso i suoi vini, tra degustazioni, passeggiate a piedi nei vigneti o in sella alla bicicletta. L'autunno è sicuramente la stagione migliore e sono tante le occasioni per vivere al meglio questo piccolo gioiello enologico.
"L’autunno – afferma Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini Alto Adige – si conferma una stagione irresistibile per gli amanti enoici. I colori della natura ed i sapori di questa stagione fanno da sfondo a tanti eventi ed esperienze legate al vino, al gusto e alla nostra cultura tradizionale”.
Una delle novità di quest'anno per gli enoturisti è il progetto Wine&Bike Alto Adige Collection, realizzato dal Consorzio in collaborazione con IDM Südtirol. E' sicuramente la scelta migliore per chi desidera vivere il territorio pedalando tra i vigneti e le cantine, con ritmi lenti e sostenibili. L’iniziativa che è stata inaugurata questa estate offre otto itinerari tematici, tutti consultabili tramite l’app Komoot, che coinvolgono oltre 100 cantine. I percorsi hanno ognuno un tema particolare e sono adatti a chiunque.
1 – Vino & architettura lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige
Un percorso intermedio che unisce pedali e design: esplora il plateau di Überetsch/Oltradige, a 200 metri sopra la Val d’Adige, passando per il lago di Caldaro. Lunghezza: 60 km. Dislivello: 556 m. Durata stimata: 2 ore e 49 minuti. Punti di interesse: vigneti storici, architetture moderne delle cantine e microclimi unici.
2 – Tour del Pinot Bianco nell’Oltradige: da Caldaro ad Appiano
Questo tour è focalizzato sul re dei bianchi altoatesini, questo giro intermedio celebra la seconda varietà Doc più importante dopo il Gewürztraminer. Lunghezza: 29 km. Dislivello: 610 m. Durata: 1 ora e 48 minuti. Punti di interesse: vigneti estesi con metodi di coltivazione variati e chiacchierate con i vignaioli.
3 – Le colline di Santa Maddalena
Percorso esperto con salite ripide da Bolzano: ricompensato da viste mozzafiato sui vigneti di St. Magdalena, patria del Vernatsch rosso. Lunghezza: 52 km. Dislivello: 1.303 m. Durata: 3 ore e 14 minuti. Punti di interesse: pendii panoramici a nord di Bolzano e paesaggi iconici Unesco
4 - Dal Gewürztraminer al Pinot Nero
Si tratta di un expert tour che collega altopiani e valli, dal plateau di Oltradige al Lago di Caldaro fino a Montan, esplorando due regioni chiave. Lunghezza: 59 km. Dislivello: 1.029 m. Durata: 3 ore e 54 minuti. Punti di interesse: transizioni tra paesaggi vinicoli e discese verso i fondovalle.
5 - Fascino mediterraneo: tra i vigneti della conca di Merano
Intermedio e rilassante, questo giro cattura il clima mite di Merano, ex stazione termale, con montagne che proteggono dai venti freddi. Lunghezza: 37 km. Dislivello: 541 m. Durata: 2 ore e 8 minuti. Punti di interesse: bacino soleggiato con pendenze ripide e flussi d’aria meridionali.
6 - Tour in Valle Isarco
Esplora la Valle Isarco con i suoi vini aromatici, in un contesto alpino aspro ma spettacolare. Lunghezza media: 40-50 km. Dislivello: 800-1.000 m. Punti di interesse: suoli minerali e vedute sulle Dolomiti.
7 – Itinerario circolare in Val Venosta
Expert e circolare nella valle più secca delle Alpi, fiancheggiata da montagne alte: pendii meridionali perfetti per la viticoltura. Lunghezza: 87 km. Dislivello: 1.417 m. Durata: 4 ore e 52 minuti.
8) Lungo la Valle dell’Adige tra Bolzano e Merano
Un mix di storia e gusto lungo la valle, da Bolzano a Merano, con castelli medievali e tenute rinomate. Lunghezza media: 50 km. Dislivello: 700 m (integrando elementi dei percorsi Northern e Central). Punti di interesse: fortezze antiche e paesaggi variati tra Adige e orchards.