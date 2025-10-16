  1. Home
  Wine&Bike Alto Adige: 8 percorsi per scoprire il territorio degustando e pedalando

Itinerari tematici, tutti consultabili tramite l’app Komoot, che coinvolgono oltre 100 cantine. Il progetto realizzato dal Consorzio di tutela in collaborazione con IDM Südtirol

di ROBERTA RAMPINI
16 ottobre 2025
Calici e pedali su e giù per l'Alto Adige (foto Alex Moling)

Conoscere e vivere l'Alto Adige attraverso i suoi vini, tra degustazioni, passeggiate a piedi nei vigneti o in sella alla bicicletta. L'autunno è sicuramente la stagione migliore e sono tante le occasioni per vivere al meglio questo piccolo gioiello enologico.

"L’autunno – afferma Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini Alto Adige – si conferma una stagione irresistibile per gli amanti enoici. I colori della natura ed i sapori di questa stagione fanno da sfondo a tanti eventi ed esperienze legate al vino, al gusto e alla nostra cultura tradizionale”.

In bicicletta tra le vigne dell'Alto Adige
Una delle novità di quest'anno per gli enoturisti è il progetto Wine&Bike Alto Adige Collection, realizzato dal Consorzio in collaborazione con IDM Südtirol. E' sicuramente la scelta migliore per chi desidera vivere il territorio pedalando tra i vigneti e le cantine, con ritmi lenti e sostenibili. L’iniziativa che è stata inaugurata questa estate offre otto itinerari tematici, tutti consultabili tramite l’app Komoot, che coinvolgono oltre 100 cantine. I percorsi hanno ognuno un tema particolare e sono adatti a chiunque.

1 – Vino & architettura lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige

Un percorso intermedio che unisce pedali e design: esplora il plateau di Überetsch/Oltradige, a 200 metri sopra la Val d’Adige, passando per il lago di Caldaro. Lunghezza: 60 km. Dislivello: 556 m. Durata stimata: 2 ore e 49 minuti. Punti di interesse: vigneti storici, architetture moderne delle cantine e microclimi unici.

2 – Tour del Pinot Bianco nell’Oltradige: da Caldaro ad Appiano

Questo tour è focalizzato sul re dei bianchi altoatesini, questo giro intermedio celebra la seconda varietà Doc più importante dopo il Gewürztraminer. Lunghezza: 29 km. Dislivello: 610 m. Durata: 1 ora e 48 minuti. Punti di interesse: vigneti estesi con metodi di coltivazione variati e chiacchierate con i vignaioli.

Sudtirol Wein
Il lago di Caldaro in autunno

3 – Le colline di Santa Maddalena

Percorso esperto con salite ripide da Bolzano: ricompensato da viste mozzafiato sui vigneti di St. Magdalena, patria del Vernatsch rosso. Lunghezza: 52 km. Dislivello: 1.303 m. Durata: 3 ore e 14 minuti. Punti di interesse: pendii panoramici a nord di Bolzano e paesaggi iconici Unesco

4 - Dal Gewürztraminer al Pinot Nero

Si tratta di un expert tour che collega altopiani e valli, dal plateau di Oltradige al Lago di Caldaro fino a Montan, esplorando due regioni chiave. Lunghezza: 59 km. Dislivello: 1.029 m. Durata: 3 ore e 54 minuti. Punti di interesse: transizioni tra paesaggi vinicoli e discese verso i fondovalle.

Degustazione di vino accompagnata da castagne
5 - Fascino mediterraneo: tra i vigneti della conca di Merano

Intermedio e rilassante, questo giro cattura il clima mite di Merano, ex stazione termale, con montagne che proteggono dai venti freddi. Lunghezza: 37 km. Dislivello: 541 m. Durata: 2 ore e 8 minuti. Punti di interesse: bacino soleggiato con pendenze ripide e flussi d’aria meridionali.

6 - Tour in Valle Isarco

Esplora la Valle Isarco con i suoi vini aromatici, in un contesto alpino aspro ma spettacolare. Lunghezza media: 40-50 km. Dislivello: 800-1.000 m. Punti di interesse: suoli minerali e vedute sulle Dolomiti.

Pedalando in Alto Adige
7 – Itinerario circolare in Val Venosta

Expert e circolare nella valle più secca delle Alpi, fiancheggiata da montagne alte: pendii meridionali perfetti per la viticoltura. Lunghezza: 87 km. Dislivello: 1.417 m. Durata: 4 ore e 52 minuti.

8) Lungo la Valle dell’Adige tra Bolzano e Merano

Un mix di storia e gusto lungo la valle, da Bolzano a Merano, con castelli medievali e tenute rinomate. Lunghezza media: 50 km. Dislivello: 700 m (integrando elementi dei percorsi Northern e Central). Punti di interesse: fortezze antiche e paesaggi variati tra Adige e orchards.  

