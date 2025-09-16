In Val di Non è il tempo delle mele: da MelaColgo a Pomaria, gli eventi da non perdere

Il tempo delle mele: non è (solo) un film romantico adolescenziale ma uno dei tanti momenti magici della Val di Non.

Se in inverno il richiamo è la Ciaspolda dell’Epifania, in primavera sono i meleti foriti, in estate le passeggiate sul placido ‘Doss’ che attraversa la valle o verso la spettacolare cima del monte Roen, l’autunno è invece il tempo delle mele che, coltivate lungo i pendii della vallata che si addentra sopra il lago – diga di Santa Giustina (quello scenografico da non perdere è il lago di Tovel, che cambia colore ad ogni stagione), sono mature per la raccolta.

Ed è così che la Valle propone una ricca serie di eventi tra settembre e ottobre. Dal 12 settembre al 19 ottobre, ad esempio, c'è l'evento MelaColgo che consente di provare l'esperienza di raccogliere le mele direttamente dai filari fino a 5 kg per persona con merenda compresa. Oppure è già aperto il ciclo di MagnAmour, rassegna gastronomica nei ristoranti tipici della Valle. L'evento simbolo è sicuramente Pomaria che celebra la mela doc trentina l'11 e 12 ottobre. Ma ci sono anche il Formai dal mont il 25 e 26 ottobre appuntamento dedicato ai formaggi di malga nelle Ville d'Anaunia, la Festa di San Martino a Castel Thun il 9 novembre, le due castagnate con visite ai Castelli di Coredo e di Nanno tra giardini, arredi pregiati, streghe e la leggenda di Melisenda e Lodovico, murati vivi proprio a Castel Nanno. Non mancano i vini, sia con le Emozioni di Groppello dal 20 settembre al 26 ottobre sia con Eroica Val di Non, l'8 e 9 novembre, in cui vengono presentati i vini locali prodotti sulle pendici dei monti, in luoghi in cui è tutt'altro facile che coltivare.

Strada della Mela

I meleti, poi, sono uno spettacolo in sé. Con l’autunno le foglie di questi alberi da frutto si accendono di rossi, gialli e verdi intensi. E, mentre si gustano i ‘pomi’ di questa valle, il cui nome sembra derivare dal termine celtico Aunania, che identificava il popolo degli Anauni, primi abitanti di questa zona, si possono visitare castelli, laghi, forre e ‘orridi’ (armati di caschi), come quello di Fondo, senza dimenticare l'imperdibile tappa al santuario di San Romedio, raggiungibile anche con un percorso a piedi incastonato tra le rocce, dove vive l’orso Bruno.

Magnamour autunno Corte dei Toldi

MagnAmour non è solo un gioco di parole, ma un invito a vivere un’esperienza sensoriale, con la forchetta in mano e il cuore aperto: è la rassegna gastronomica che celebra la bellezza delle stagioni, tra profumi intensi e piatti che raccontano diverse storie d’autunno. Un’occasione per lasciarsi avvolgere dalla cucina degli chef, scoprire il lato più romantico del gusto e vivere un’esperienza fatta di emozioni, panorami e tavole condivise. L’appuntamento è dal 6 settembre al 26 ottobre 2025 nei ristoranti della Val di Non.

MelaColgo invita a vivere un’avventura all’aria aperta insieme ai contadini, scoprendo tutti i segreti della mela DOP della Val di Non. Si svolge ogni venerdì, sabato e domenica, dal 12 settembre al 19 ottobre, mattina e pomeriggio, in agriturismi selezionati. Il punto di ritrovo è presso la struttura scelta, da cui partirà una passeggiata guidata nel frutteto con un esperto contadino. Si potranno raccogliere in prima persona 5 kg di mele direttamente dagli alberi, godere una merenda con specialità a base di mela e ricevere un buono omaggio da utilizzare a Mondomelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda.

Emozioni di Groppello

Quattro diverse interpretazioni di Groppello, il vino rosso autoctono della Val di Non, un nettare di montagna unico e sorprendente: un percorso conduce tra i vigneti eroici, aggrappati agli impervi pendii affacciati sul lago di Santa Giustina, per scoprire insieme ai vignaioli e ai mastri distillatori i segreti della produzione e della trasformazione di questo prezioso vino.

Pomaria, Denno

Il suggestivo borgo di Denno, con il suo centro storico seicentesco affacciato sul fiume Noce, sarà il palcoscenico di una delle manifestazioni frutticole più amate d’Italia: la diciannovesima edizione di Pomaria, l’appuntamento che celebra la mela DOP della valle. I produttori della Strada delle Mele e delle altre Strade dei Sapori del Trentino porteranno in tavola i sapori genuini del territorio, tra degustazioni e prodotti da acquistare. Tra le novità dell’edizione 2025 spicca la Via dell’Arte: artisti locali apriranno le porte dei loro atelier lungo Via Roma, regalando uno sguardo unico sulla creatività del territorio. Da non perdere anche il laboratorio dedicato agli “Gnocchi di patate crude”, per imparare a preparare gli smalzadi, un piatto tipico trentino dal sapore autentico.

Formai dal Mont

Formai dal Mont è la rassegna dedicata ai formaggi di malga: richiama appassionati e golosi. Quest’anno la festa si svolge a Ville d'Anaunia, il palcoscenico ideale per scoprire prodotti che raccontano storie di pascoli, malghe e mani esperte. Oltre ai formaggi, si può curiosare tra bancarelle ricche di salumi, mieli, confetture e altre specialità della tradizione montana.

Le caldarroste di CastelThun, FestaSanMartino

Domenica 9 novembre, Castel Thun spalanca nuovamente le sue porte e i suoi giardini per un’intera giornata di festa. Dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare il maniero e scoprire l’orto storico, con visite guidate dedicate. Per i golosi, immancabili le caldarroste preparate dai castanicoltori locali, da gustare mentre si partecipa ai laboratori interattivi pensati per le famiglie.

castel coredo

Questo austero palazzo signorile, nascosto tra un bosco di conifere in cima a un colle, non ha l’aspetto di un castello tradizionale, ma custodisce un patrimonio di storie e tesori da esplorare. Castel Coredo, ricostruito nel 1726 per volontà di Sigismondo Nicolò Coreth, si presenta con i suoi quattro piani dominati dallo stemma di famiglia e dalla quadreria che raccoglie ritratti di antenati e figure illustri della Casa d’Asburgo. I pregiati arredi e i trofei di caccia completano il quadro di un luogo sospeso nel tempo. Al termine della visita guidata ci si potrà rilassare nel giardino del castello, respirando il profumo delle castagne appena cotte.

castel nanno

Il castello, situato in posizione panoramica e visibile da lontano, ha assunto l’aspetto raffinato di residenza rinascimentale grazie a una ristrutturazione tra il 1520 e il 1530. Originariamente costruito come fortezza medievale dai Signori d’Enno, oggi si presenta con la sua struttura quadrata, la torre centrale e la cinta merlata con quattro torri angolari. Dell’antico castello resta solo il mastio, parzialmente in rovina, che si affaccia sulla facciata nord-est. Ma Castel Nanno custodisce anche misteri e leggende: tra il 1611 e il 1615 fu teatro di processi alle streghe, con la tragica condanna di tre donne del luogo, ricordate ancora oggi da una pietra incisa con tre croci. E poi c’è la storia struggente di Melisenda e Ludovico, due giovani innamorati murati vivi per la rivalità tra le loro famiglie — si dice che nelle notti di maggio si sentano ancora i loro lamenti nel silenzio del castello. Dopo la visita guidata, ci si lascia avvolgere dall’aroma delle castagne appena raccolte.

Casa ampia, Revò

Nel cuore della Val di Non, Casa Campia, edificio storico nel cuore di Revò, in Val di Non, ospita “Eroica Val di Non – Novella”, un appuntamento dedicato alla viticoltura eroica, alla scoperta di vini unici nati da vigneti coltivati su terreni impervi. Un’occasione speciale per incontrare produttori appassionati, degustare vini locali e immergersi nelle storie di chi ogni giorno sfida la natura per portare in tavola sapori autentici.