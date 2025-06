Trento Live Fest 2025: due weekend tra musica, arte e montagne

Un’occasione perfetta per una fuga estiva a Trento, tra montagne e musica, con la prima edizione del Trento Live Fest powered by Eurospin. Sei giorni di grandi concerti nella Trentino Music Arena, dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio, per un evento che va oltre il palco e invita a scoprire un territorio straordinario, dove musica, arte, natura e storia si fondono in un’unica esperienza.

In uno dei contesti più green e sostenibili d’Italia, la città di Trento si trasforma nel palcoscenico di un appuntamento pensato per conquistare non solo gli amanti dei live, ma anche chi cerca una pausa rigenerante tra castelli, musei, trekking urbano e scorci suggestivi, come la scenografica cascata di Sardagna.

Una line-up da non perdere

Il cartellone del Trento Live Fest 2025, organizzato da Magellano Concerti e powered by Eurospin, propone nomi di primo piano della scena musicale italiana. Si parte il 27 giugno con Diodato, Lucio Corsi e Mazzariello. Sabato 28 spazio a Geolier ed Ele A, mentre domenica 29 saliranno sul palco Rose Villain e Coma Cose.

Dopo una breve pausa, il festival riprende il 3 luglio con Fabri Fibra. Venerdì 4 luglio sarà la volta di Tananai ed Eugenio in Via Di Gioia. Gran finale sabato 5 luglio con Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e BigMama.

Binomio vincente

Non solo musica il Festival è un progetto culturale che valorizza le eccellenze del territorio. Trento, con il suo centro storico dal fascino rinascimentale, unisce arte e storia alla bellezza della natura che la circonda, con il monte Bodone e le altre vette a far da cornice. Tra una performance e l’altra, ci si può lasciar affascinare dal MUSE – Museo delle Scienze, dallo storico Castello del Buonconsiglio, dagli scavi della Tridentum romana, dal Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, dalle Gallerie di Piedicastello e da tanti altri luoghi simbolo della città, crocevia di popoli e tradizioni. Non mancano le esperienze outdoor: sentieri, escursioni, boschi e panorami alpini completano il quadro di un evento che si rivolge tanto agli appassionati di musica quanto a chi desidera nuove occasioni di viaggio. Inclusa in ogni biglietto c’è la Trentino Guest Card, uno strumento pensato per trasformare il festival in un’esperienza completa. La card consente l’accesso gratuito o scontato a musei, castelli e parchi naturali, l’utilizzo dei trasporti pubblici, la partecipazione a visite guidate e degustazioni, e permette di esplorare in modo sostenibile le meraviglie di Trento e dintorni.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per le singole serate sono già disponibili su magellanoconcerti.it. Chi desidera vivere l’esperienza completa può scegliere uno dei due abbonamenti speciali: June 2Days per il 28 e 29 giugno, July 2Days per il 4 e 5 luglio.