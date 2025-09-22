Törggelen, l’antico rito che scandisce l’autunno in Alto Adige: gli appuntamenti principali

Tra le consuetudini più suggestive che l’Alto Adige custodisce, il Törggelen occupa un posto speciale. Questa usanza, che affonda le radici nel Medioevo, nacque nei masi della Valle Isarco quando, conclusa la vendemmia, contadini e vignaioli invitavano amici e vicini a celebrare il vino novello nelle calde stube di legno.

Torgellen in Alto Adige - Crediti Manuel Ferrigato

Tradizione contadina

Attorno alla tavola si condividono ancora oggi pietanze robuste, vini bianchi freschi e castagne arrostite: un rito conviviale che segna l’arrivo dell’autunno e che continua a scandire le giornate da inizio ottobre a fine novembre. Il nome stesso rimanda al latino torculum, il torchio usato per pigiare l’uva, a testimonianza di quanto questa tradizione sia indissolubilmente legata al ciclo vitivinicolo. Oggi il Törggelen non è solo memoria contadina, ma esperienza turistica e culturale, che attira viaggiatori da tutta Europa alla scoperta dei sapori e dei paesaggi altoatesini.

Sedersi a una tavola imbandita per il Törggelen significa attraversare un itinerario del gusto. Tra le specialità figurano canederli in brodo o con crauti, zuppe d’orzo e legumi, salsicce affumicate, costine e speck. Non mancano pane all’anice, patate saltate, frittelle e, come epilogo, i dolci tipici: krapfen farciti con marmellata, semi di papavero o crema di castagne. L’immancabile caldarrosta profuma l’aria, accompagnata dal vino novello della valle, come Sylvaner, Müller Thurgau e Kerner, di cui l’Isarco è fiero interprete.

I luoghi del Törggelen

La geografia del Törggelen coincide con i dolci pendii della Valle Isarco, dal Brennero a Ponte Gardena. È qui che si intrecciano i castagneti, i vigneti e i boschi dai colori cangianti del foliage. Chi desidera unire natura e cultura può seguire il Sentiero del Castagno, novanta chilometri che uniscono Bressanone a Bolzano, attraversando borghi, masi e panorami dolomitici. Da non perdere le deviazioni verso il Monastero di Sabiona, che domina Chiusa, o verso l’Abbazia di Novacella, scrigno d’arte e spiritualità dove ancora oggi i canonici coltivano la vite.

Foliage in Alto Adige in autunno

Gli itinerari si arricchiscono di soste a Castel Velturno, antica residenza dei principi vescovi di Bressanone, o a Bressanone stessa, città d’arte con il Duomo barocco e la Hofburg, oggi sede museale. Camminare tra i vicoli acciottolati, respirando l’aria frizzante dell’autunno, è parte stessa dell’esperienza.

Castel Velturno

Il Törggelen non si tiene soltanto negli splendidi masi che punteggiano la valle, ma anche in occasione di grandi eventi popolari. Ad aprire le danze ogni anno è la Festa del Törggelen di Chiusa, la città degli artisti, che si è svolta dal 19 al 21 settembre; ma a Chiusa le iniziative a tema si protraggono per tutto l’autunno, con il centro storico che si trasforma in una specie di osteria all’aperto, con figuranti in costume, taverne e banchetti che propongono piatti tipici e vini locali.

Festa a Chiusa

In buona parte dell’Alto Adige si moltiplicano le iniziative: a Velturno la Festa della Castagna celebra il “frutto del pane” con mercati, musica e laboratori culinari; a Tiso e a Varna le strade profumano di caldarroste; a Barbiano e Villandro si organizzano percorsi enogastronomici tra le cantine. Nel Meranese, le manifestazioni abbinate al Törggelen abbracciano concerti, degustazioni e passeggiate guidate tra vigne e masi storici. Anche Algund, sopra Merano, ospita eventi dedicati ai “Sapori del Törggelen”, con itinerari gastronomici e menù tradizionali rivisitati.

Il calendario

Il calendario 2025 promette appuntamenti diffusi: dalle serate musicali nei masi dell’Isarco alle settimane della castagna a Foiana, Lana e dintorni, passando per mercatini autunnali che uniscono artigianato e gastronomia. A Castelbello le contadine servono il vino nuovo con salsicce, canederli e crauti; sulla tavola arriva anche una porzione di caldarroste e krapfen fatte in casa; tutto questo con il giusto intrattenimento musicale. Gli eventi principali sono previsti per domenica 12 ottobre, quando a partire dalle 11 nella piazza di Ciardes di terrà il Concerto del Törggelen con la banda musicale di paese, mentre ogni giovedì e domenica di ottobre castagne arrostite saranno servite alla bottega dei contadini.

Mercatini d'autunno

Anche a Termeno il 3 e 4 ottobre le Giornate d’Autunno sono dedicate al Törggelen e alle castagnate: sul piazzale coperto delle feste, ben decorato, potrete assaggiare vini scelti nelle cantine di Termeno e piatti tipici tirolesi. Una vera attrazione sono i gruppi folcloristici con le loro danze tradizionali, la musica della banda di Termeno e altri gruppi.

Il 4 ottobre è tempo di Törggelen Originale a Renon, Bolzano e dintorni: dalle 18 è prevista la visita al maso e dei castagneti con successivo Törggelen, castagne arrostite e specialità tipiche. Il falò delle castagne avvamperà in tutti i Buschenschänke dando così inizio all’evento. Insomma, ogni località interpreta a modo suo la tradizione, ma ovunque regna lo stesso spirito: convivialità, calore e la celebrazione del raccolto.

Le tipiche le Apfelkiachl, frittelle di mele

Partecipare al rito del Törggelen significa lasciarsi avvolgere dalla memoria collettiva che è, al tempo stesso, festa della natura e dell’uomo. È un invito a rallentare, a sedersi attorno a una tavola imbandita e a riconciliarsi con il ritmo delle stagioni. Nel 2025 chi sceglierà l’Alto Adige in autunno troverà non solo piatti genuini e vini eccellenti, ma anche un tessuto di eventi, passeggiate, visite culturali e panorami che rendono questo lembo d’Italia una delle capitali europee dell’autunno.

