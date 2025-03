Val Venosta, 5 cose da fare e da vedere per una vacanza unica

In molti conosceranno già molto bene l’Alto Adige, destinazione tra le più amate non soltanto nei mesi invernali, quando le attività di montagna appassionano gli sportivi, ma anche nelle altre stagioni: le fioriture dei meleti in primavera, le escursioni ad alta quota in estate e il foliage d’autunno.

La Val Venosta è una di quelle zone forse meno battute turisticamente e proprio per questo preziose, autentiche, mai caotiche. Ancor più lo diventa quando ci si spinge fino al confine con l’Austria e la Svizzera, nei comuni di Malles e Resia. Qui laghi naturali o artificiali, alte vette con ampie piste, percorsi ciclopedonali, attrattive di vario genere ed enogastronomia attendono i visitatori nella tranquillità e nel silenzio, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando la neve ovatta suoni e atmosfere.

Nel nostro articolo vi proponiamo cinque attività particolari, insolite, divertenti e pensate per coprire un po’ tutte le stagioni: esperienze da non perdere per vivere al meglio la Val Venosta.