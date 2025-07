Obereggen, ai piedi del Latemar: alla scoperta del Labirinto citato da Agatha Christie

Nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'Unesco, c'è un piccolo mondo che evoca storie millenarie. Obereggen è un villaggio ai piedi del Latemar, a cavallo tra Alto Adige e Trentino, noto come stazione sciistica.Tra le vette maestose, i boschi silenziosi e i sentieri che serpeggiano tra pascoli e rocce, il massiccio si distingue per la sua bellezza mutevole, invita all’esplorazione e alla contemplazione. Solitario e affascinante, offre quiete a chi cerca pace ed emozioni forti a chi desidera vivere la montagna con adrenalina.

Il piacere del movimento

Il Latemarium (Eggental Tourismus-Helmuth Rier)

Il Latemarium, uno dei parchi più alti al mondo, con i suoi percorsi tematici, è un vero laboratorio a cielo aperto per scoprire arte, agricoltura alpina, geologia e biodiversità. Tra le attività estive più praticate a Obereggen spiccano le escursioni e i trekking. Dalle passeggiate panoramiche alle salite più impegnative, ogni passo è accompagnato dal profumo dei larici, dai colori dei prati fioriti e dal fruscio dell’erba mossa dal vento. La “Fata delle erbe”, l’esperta botanica Elisabeth, accompagna gli ospiti in affascinanti percorsi alla scoperta delle piante officinali locali, intrecciando storie e saperi antichi. Per gli amanti della bicicletta, la sfida è il Giro del Latemar: 40 km di paesaggi mozzafiato in sella alla e-bike, tra salite impegnative e discese vertiginose. E se si preferisce una giornata di sport e relax, il campo da golf di Monte San Pietro, immerso nel verde e con vista sulle cime, sarà una meta perfetta

Avventure per tutti

Escursione sui Prati del Latemar (Fotocredit Eggental Tourismus-Helmuth Rier)

Non solo trekking ed e-bike. L'intero territorio del Latemar offre percorsi avventura, passerelle sospese e funi che attraversano boschi di larici e radure incontaminate. Il Labirinto del Latemar, tra le rocce millenarie, è stato citato da Agatha Christie nel romanzo Poirot e i quattro . Perdersi – e ritrovarsi – qui diventa un gioco magico. I boschi del Latemar, tra i più belli d’Europa, custodiscono invece un tesoro naturale, il legno di risonanza, scelto dai liutai per costruire strumenti come violini e pianoforti.

Un rifugio elegante

Nel cuore di questo paradiso naturale si trova l’Hotel Sonnalp, gestito con passione da Sabine e David Weissensteiner. Affacciato direttamente sulle piste da sci e con vista sul Latemar, il Sonnalp unisce accoglienza familiare, design alpino contemporaneo e benessere assoluto. Ogni dettaglio è pensato per rigenerare corpo e spirito. Camere in legno naturale, spa panoramica con piscine riscaldate e trattamenti su misura, e una cucina gourmet pluripremiata, firmata dallo chef Martin Köhl. Il ristorante è un omaggio al territorio, con piatti che celebrano la tradizione altoatesina e una carta dei vini che spazia tra etichette locali e grandi nomi internazionali. Il Sonnalp è il punto di partenza perfetto per vivere le Dolomiti in modo autentico, tra escursioni, sapori e momenti di pura meraviglia.