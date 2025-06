Estate in Alto Adige: escursioni, benessere e tanti appuntamenti

L’estate in Alto Adige è appena iniziata ed è il momento di approfittare delle numerose attività che offre il territorio, dalle escursioni all’aria aperta, agli appuntamenti all’insegna del benessere e agli eventi da non perdere.

Full immersion della natura

A cominciare dalle immersioni nella natura. A Laives, una cittadina a pochi chilometri da Bolzano, poco conosciuta dai turisti ma molto amata dai locali, è stato inaugurato un nuovo sentiero che collega la zona sportiva di Vallarsa con la chiesa di San Pietro. Si tratta di un percorso perfetto per gli amanti dell’outdoor e dell’escursionismo che si snoda da 270 a 440 metri sul livello del mare.

Se ci si sposta a Vipiteno, quando si esce dalla A22 solo 15 minuti ci separano dall’area di Racines-Giovo, paradiso sciistico d’inverno e d’estate zona escursionistica fra le più famose a sud del Brennero: molti sentieri attraversano il particolare paesaggio montano con la sua brughiera e i suoi laghetti, fino al Passo Giovo (2.094 m).

L’area di Racines-Giovo offre due escursioni per i più esperti. Una è quella al lago Glecksee in programma ogni mercoledì dal 25 giugno al 10 settembre: questo itinerario di oltre 5,5 km con un dislivello di 950 metri offre un’esperienza escursionistica variegata, tra tratti pianeggianti e salite più impegnative. Il percorso, pensato per i più esperti, parte da Vallettina e conduce fino al suggestivo lago Glecksee, regalando scorci naturali spettacolari lungo tutto il tragitto. Un’altra escursione impegnativa e spettacolare è quella alla vetta del Fleckner, un percorso di circa 5 ore, che inizia dalla stazione a monte di Racines-Giovo e percorrendo la Cresta del Giovo si raggiunge il Fleckner a 2.331 m di altitudine. Anche questo percorso è adatto agli escursionisti più esperti.

Per gli amanti delle escursioni più lunghe, Dolomites Ronda è la soluzione più adatta, perché è possibile scegliere tra due percorsi diversi: Ronda 1 e Ronda 2, dove i percorsi variano per difficoltà

Per gli amanti del benessere

Per chi è in cerca di relax, da luglio a settembre sarà possibile partecipare a speciali sessioni di bagno nella foresta, guidate da Georg Kirchmaier, educatore forestale e geobiologo. Un’esperienza immersiva a stretto contatto con la natura, per riscoprire il potere rigenerante del bosco e i benefici del silenzio, della respirazione consapevole e della connessione profonda con l’ambiente.

A Merano 2000, a partire da luglio, ogni venerdì sarà possibile partecipare a lezioni gratuite di yoga all’aperto, nella suggestiva cornice della terrazza panoramica della stazione intermedia della cabinovia Naifjoch.

Per le famiglie e i più piccoli

Da luglio e per tutta l’estate, a Merano 2000 apre il nuovo Outdoor Kids Camp: un’area dedicata ai più piccoli, dove i bambini possono divertirsi all’aria aperta, esplorare la montagna e vivere l’estate tra natura, gioco e avventura.

A Villandro, l’Archeoparc si arricchisce con tre nuove ricostruzioni storiche, visitabili da giugno a settembre. Un’occasione unica per immergersi nella millenaria storia del territorio e scoprire come vivevano le popolazioni che lo hanno abitato nel corso dei secoli.

Divertimento e sport

Il 24 e il 26 luglio si terrà l’Alpines Trail in Val Senales. Èuan corsa perfetta per gli appassionati di trail running tecnico e alpino, che si cimenteranno in un percorso impegnativo, caratterizzato da discese tecniche e percorsi complessi, e mozzafiato, dove potranno ammirare il panorama.

In Val Ridanna, il Gilfenklamm Magic Light è l’esperienza perfetta per chi cerca emozioni uniche: ogni giovedì, da agosto a settembre, la gola delle cascate di Stanghe si illumina di luci e colori, regalando uno spettacolo suggestivo e incantato, adatto anche alle famiglie.

Info: www.suedtirol.info/it