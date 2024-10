Enrosadira: che cos’è il fenomeno naturale che rende magiche le Dolomiti in autunno

L’autunno è la stagione ideale per ammirare l’affascinante fenomeno naturale dell’enrosadira delle Dolomiti Patrimonio Unesco.

Lo spettacolo naturale è sorprendente: mentre nella valle si sta facendo buio, le suggestive vette, le torri e le pareti rocciose dei massicci dolomitici per un breve periodo cambiano colore: si illuminano di un delicato rosa-arancio, passando poi al rosso fuoco e al viola. L’enrosadira è un fenomeno caratteristico dei cosiddetti ’Monti Pallidi’ e immerge le serate autunnali in un’atmosfera magica. In Val Gardena, le ’montagne infuocate’ sono particolarmente affascinanti a metà settembre, quando i larici brillano di un giallo intenso e la vista diventa più nitida nell’aria autunnale.

Per avere le migliori visuali, anche per scattare magnifiche foto, si può partecipare alle escursioni guidate organizzate al tramonto dal Rifugio Stevia (martedì) o dalla baita Seurasas (giovedì),in programma fino al 4 novembre.