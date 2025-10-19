Chalet al Foss: il paradiso delle coppie tra le montagne del Trentino. Rigorosamente adults only

A Vermiglio, lembo estremo della Val di Sole, in Trentino, sorge un luogo che ha ridefinito il concetto di ospitalità di montagna. Chalet al Foss non è solo un hotel a cinque stelle: è un format che ha riscritto le regole del romanticismo alpino. Gestito da Alberto Pangrazzi e Carlotta Menon, il resort è diventato in pochi anni una meta iconica per le coppie di tutto il mondo, attirando oltre 1,2 milioni di follower su Instagram e un pubblico internazionale di viaggiatori luxury.

Nato come albergo di famiglia, Chalet al Foss è stato trasformato da Alberto e Carlotta in un resort adults only, pensato per chi cerca un’esperienza a due fatta di benessere, natura e spettacolo. Incastonato a 1450 metri, di fronte al ghiacciaio della Presanella, il resort è una finestra aperta sulle Dolomiti e sulle emozioni.

Il futuro dell’ospitalità romantica

Qui l’amore si vive, si fotografa, si condivide. Le esperienze create dallo staff sembrano uscite da un film: colazioni faraoniche nel letto riscaldato immerso nella neve, cene tête-à-tête nella Treehouse dove il cibo arriva in mini-cabinovia, proposte di matrimonio scenografiche che fanno il giro del web. Ogni dettaglio è studiato per sorprendere e creare ricordi indelebili.

È questo il nuovo “format alpino per la coppia”: un concept che unisce lusso e ironia, spettacolarità e intimità. L’obiettivo, come raccontano i proprietari, è far vivere momenti unici in una cornice che resta autenticamente trentina, tra boschi, silenzi e panorami.

4 ristoranti, un’esperienza sensoriale

La parte gastronomica è un altro dei pilastri del resort. Quattro ristoranti interpretano stili e atmosfere differenti, tutti guidati da una stessa filosofia: valorizzare il territorio, stupire con creatività.

Il Bistrot è il cuore quotidiano, informale ma curato, aperto tutto il giorno. Il Contemporaneo, aperto anche agli esterni, propone un percorso gourmet di ricerca, dove tecnica e passione si fondono in piatti che raccontano la montagna in chiave moderna. Il Tipico celebra le radici trentine, con ricette di memoria e ingredienti locali. La Dolce Vita, invece, porta in tavola il meglio della cucina italiana, in un viaggio tra regioni e sapori.

La pasticceria è home made e arriva calda ogni mattina a colazione, accompagnata da una carta dei vini ampia e ricercata, dove convivono grandi etichette e chicche introvabili.

Dallo chalet all’icona social

Il successo di Chalet al Foss nasce anche da una visione digitale lungimirante. “Abbiamo progettato la ristrutturazione pensando a Instagram”, raccontano i proprietari. Ogni ambiente è un set perfetto, ogni esperienza è pensata per essere raccontata.

Carlotta Menon, che ha curato in prima persona la strategia social, ha saputo trasformare il profilo dell’hotel in un caso internazionale. Senza investire in pubblicità né pagare i content creator, ha scelto di accogliere influencer specializzati nel lusso esperienziale, offrendo loro la possibilità di creare contenuti autentici. Il risultato? Un boom di prenotazioni e visibilità globale, con un tasso di engagement superiore a quello di molti colossi dell’hôtellerie mondiale.

Oggi Chalet al Foss è secondo in Europa per follower, superato solo dal Cavo Tagoo di Mykonos, e ha lasciato indietro giganti come il Burj Al Arab di Dubai.

Le Foss Experience

Il segreto del successo è nella capacità di costruire esperienze “instagrammabili” ma vere. Le Foss Experience sono pacchetti esclusivi che trasformano il soggiorno in un racconto d’amore.

C’è la colazione con gli alpaca, richiestissima (lista d’attesa di tre mesi), la colazione nel letto riscaldato immerso nella neve, la Treehouse Experience, e la più recente Cena nel bosco – Alpine Chef, introdotta nell’estate 2025, dove il tavolo appare tra gli alberi e la luce delle lanterne.

Chi desidera esagerare può riservare l’infinity pool ricoperta di petali di rosa, un servizio esclusivo che raggiunge anche gli 8.000 euro, per vivere l’emozione di un momento irripetibile. I costi delle camere variano dai 400 ai 2750 euro a notte, in base al periodo e alla tipologia, ma gli ospiti arrivano qui non per la neve o le piste, bensì per vivere il mito di Chalet al Foss.

La prima Music Spa delle Alpi

Il benessere, qui, è tutt’altro che statico. La H2O Spa del resort è la prima Music Spa delle Alpi, un luogo dove relax e divertimento si fondono tra dj set quotidiani, luci soffuse e piscine panoramiche.

Il percorso wellness di oltre 1100 metri quadrati si snoda tra ambienti interni ed esterni: infinity glass pool con vista sulla Presanella, saune panoramiche, hot tubs in legno e un’area relax dotata di un innovativo sistema di purificazione dell’aria che ricrea un microclima curativo. Ogni pomeriggio, la spa si anima con musica dal vivo e sessioni di live DJ, trasformando il concetto di benessere in una festa per i sensi.