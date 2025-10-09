La Bressanone nascosta fra visite notturne e il sorprendente Museo della Farmacia

Bressanone, culla di spiritualità e cultura nel cuore dell’Alto Adige, è conosciuta ai più per l’elegante duomo barocco, gli affreschi del chiostro, la Hofburg e il fascino dei portici in centro storico.

Ma c’è una città meno celebrata, capace di svelarsi solo a chi ha la pazienza di rallentare il passo, scegliendo sentieri meno battuti e abbandonandosi alla meraviglia. Il viaggio in una dimensione insolita inizia con la visita notturna guidata: un’esperienza che trasforma le architetture familiari in scenografie teatrali e le piazze silenziose in palcoscenici sospesi nel tempo. Il tour serale si svolge ogni martedì sera da maggio a ottobre, accompagnati da una guida che, sotto la luce fioca dei lampioni, intreccia storie secolari, aneddoti dimenticati e leggende locali.

Eleganti palazzi nel centro storico di Bressanone

Una gemma nascosta è poi il Museo della Farmacia, un luogo che sorprende per la sua raffinatezza e per la ricchezza della collezione, con curiosi oggetti esposti: strumenti di miscelazione, manuali di erboristeria, rimedi secolari utilizzati da quella che è la seconda farmacia più antica di Bressanone (1602), tramandata da generazioni. Il visitatore ha la possibilità di aprire le teche per sbirciarne il contenuto, toccando e annusando le numerose erbe o spezie presenti.

Il suggestivo ingresso del Museo della Farmacia

Bressanone regala inoltre un percorso incantevole lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume Isarco. Il sentiero permette di raggiungere il moderno centro Vertikale, uno degli impianti di arrampicata indoor più innovativi dell’arco alpino: qui sia principianti che esperti possono cimentarsi su pareti verticali e percorsi boulder, in un ambiente dinamico e stimolante, aperto tutto l’anno. Accanto si trovano la piscina pubblica e la sauna, molto frequentate, con all’esterno un locale da aperitivo.

Tornando nel centro storico, uno degli angoli meno noti nel bellissimo chiostro è la Cappella di San Giovanni, dove è conservato un ciclo di affreschi gotici tra i più preziosi dell’area alpina, databili attorno al 1440. Le pareti raccontano episodi della vita di Cristo e di San Giovanni, con una delicatezza cromatica e una forza narrativa sorprendente. Normalmente la cappella è chiusa, ma fino al 2 novembre vi è esposta una mostra dedicata al battesimo e pertanto è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 11 alle 12.

Per chi desidera spingersi oltre i confini urbani, a pochi chilometri da Bressanone sorge il Forte di Fortezza, un’imponente struttura militare immersa nella natura selvaggia. Costruito tra il 1833 e il 1838 per ordine dell’Impero Austriaco, il forte è un capolavoro di ingegneria militare, con cunicoli, ponti levatoi, depositi segreti e punti panoramici sulla gola della Valle Isarco. Oggi, tutto restaurato, ospita mostre temporanee e installazioni d’arte contemporanea.

Il Forte di Fortezza

Infine qualche tappa per lo shopping e per l’enogastronomia. Tra i negozi più interessanti vi è WiaNui, il primo Upcycling Concept Store dell’Alto Adige: i prodotti sono realizzati da persone con un passato di fragilità e la realtà collabora con cooperative o artisti locali, in un’ottica di sostenibilità e inclusività. È anche possibile svolgere laboratori per la realizzazione del tipico pane di segale, visitare la storica pasticceria Dom Cafè per un assaggio di dolci, fare tappa al Maso dello Speck e alla Casa dello Strudel, mentre a Varna vale la pena concedersi una degustazione di formaggi presso l’affinatore Degust.