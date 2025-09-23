Autunno a San Vigilio e San Martino: le Dolomiti a prezzi piccoli

San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia non vanno in ferie. Per chi scappa dall’overtourism fino al 2 novembre c’è “Autumn Special”: quando la maggior parte degli hotel sulle Alpi chiude per la pausa autunnale (in attesa della stagione invernale), qui 46 strutture ricettive (per tutte le tasche) attendono gli ospiti con proposte curiose, scontate e anche gratuite.

La magia delle Dolomiti

Attrazioni gratuite

”Owl Park San Vigilio” ospita 100 rapaci di 30 specie diverse, tra gufi, civette e allocchi. La guida Mario Kelemina spiega le diverse caratteristiche di ogni specie. Una volta diventati “esperti”, si può noleggiare gratuitamente il binocolo e osservare i volatili in libertà: solo nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies vivono in libertà più di 10 specie diverse di uccelli rapaci.

Ogni giovedì osservazione autunnale della volta celeste. Accompagnati dalle guide Julian Rigo e Enrico Bonfante si raggiunge un luogo circondato dall’oscurità più totale, dove conoscere le stelle. Yoga per tutti in un’autentica yurta mongola che crea un’atmosfera calma e rilassata tra i colori autunnali del parco di San Vigilio, punteggiato da grandi pini, abeti e sorbi.

Escursione guidata. Christoph Alfreider conduce un piccolo gruppo di escursionisti ai Prati di Medalges, nel Parco Naturale Puez Odle, parte del Patrimonio Unesco delle Dolomiti. Il mercoledì è in programma un’escursione un po’ più impegnativa che porta al Sas dla Para, sopra il rifugio Fodara Vedla da dove il panorama abbraccia anche la conca di Cortina d’Ampezzo. Gratuite anche le escursioni in bici e l’arrampicata. Al centro di arrampicata di Brunico, la parete di boulder sfida i principianti e gli avanzati.

Escursioni in bici (Alex Moling)

Sono gratuiti anche tutti i mezzi di trasporto altoatesini, treni regionali compresi. La Holidaypass Card permette di muoversi per tutto il territorio della provincia di Bolzano: si può raggiungere dunque anche il Museum Ladin Ursus Ladinicus di San Cassiano (il cui ingresso è compreso nel pacchetto “Autumn Special”). Altro museo con ingresso gratuito è il Museum Ladin Ciastel de Tor di San Martino in Badia, che custodisce le tradizioni artigiane, i manufatti, la storia, la tradizione e la lingua ladina (tuttora parlata da circa 40 mila persone).

Attrazioni convenzionate

Tante le attività adrenaliniche a prezzi convenzionati con Autumn Special. Zip line sospesa a 100 metri d’altezza, dove si “corre” sospesi ad un filo fino a raggiungere gli 80 chilometri all’ora è la più lunga d’Europa. Parapendio in cima al Plan de Corones. Rafting sul fiume, altra esperienza per i temerari che hanno l’occasione di guardare la natura da un altro punto di vista (lo sconto per queste attività varia dai 10 ai 20 euro).

Zip line e adrenalina

San Vigilio è un vivace centro turistico che non ha perso il suo carattere di paese alpino; comprende anche le minuscole frazioni di Pieve di Marebbe (il nucleo più antico), Longega e Rina. E’ adagiato sul versante più soleggiato del Plan de Corones, (tra i più rinomati comprensori sciistici dell’Alto Adige), circondato dal Parco naturale di Fanes-Senes-Braies.

Il paese di San Martino in Badia, un tempo sede giurisdizionale, è celebre per il suo castello “Ciastel de Tor” e la sede dell’Istituto culturale ladino “Mircurà de Rü”. Le sue frazioni sono Piccolino, con le sue residenze signorili d’epoca, Longiarü, recentemente nominato “villaggio degli alpinisti” e Antermoia, posti in posizione idilliaca verso il passo delle Erbe. Si trova alle porte del Parco del Puez-Odle, definito un libro di storia della Terra. All’interno dei suoi 9.400 ettari, un ambiente ricco di anfiteatri naturali, austere caverne, pinnacoli di roccia e bizzarre forme di erosione: luoghi come il “Col dala Soné” sull’Altipiano della Gardenaccia o sul “Col de Puez” custodiscono gli unici resti di depositi risalenti al Giurassico e al Cretacico di tutte le Dolomiti.