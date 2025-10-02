Cinque itinerari d’autunno sul lago di Tovel: quando la natura racconta storie a colori

In autunno il lago di Tovel, nel Trentino, cambia volto e ritmo. Le acque limpide diventano uno specchio delle Dolomiti di Brenta, mentre i sentieri che lo circondano si insinuano tra boschi di faggi e conifere carichi di foglie cadute.

Ogni passo offre un dettaglio nuovo, tra tronchi muschiati, piccoli ruscelli che si diramano tra le rocce e tracce di animali che attraversano silenziosamente il sottobosco. Lontano dal caos estivo, il lago invita a una lentezza diversa, a guardare il cielo che si riflette sull’acqua, a seguire i giochi di luce tra le foglie e a percepire il paesaggio con tutti i sensi.

1. Giro del lago di Tovel

Il giro completo del lago di Tovel offre un’esperienza lenta e contemplativa. L’anello misura circa 3,2 km con dislivello di 47 metri e possiede un terreno facile, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla montagna.

Piccoli ciottoli, canneti dorati e spiaggette naturali esortano a soste improvvisate per osservare il silenzio interrotto solo dal vento tra le foglie o dal richiamo degli uccelli. Una passeggiata che dura circa un’ora e mezza, ma che si dilata se ci si ferma a catturare i dettagli.

2. Sentiero delle Glare

Dal parcheggio di Capriolo, il Sentiero delle Glare si arrampica per 5,5 km con un dislivello di 380 metri, alternando boschi di faggio, pietraie e laghetti effimeri. Ogni curva cambia il panorama: radure illuminate dal sole, ruscelli che scorrono tra le rocce, alberi solitari dai colori caldi.

La difficoltà è media e la camminata richiede attenzione sui tratti più rocciosi, ma premia con punti panoramici difficili da dimenticare.

Una splendida panoramica del Lago di Tovel (credits Trentino Marketing, AliceRussolo)

3. Escursione a Malga Tuena

Il sentiero 309 porta a Malga Tuena, salendo per diversi km con un dislivello di 600 metri. La salita è progressiva, immersa in boschi di larici e conifere che in autunno si tingono di giallo e arancio, creando un effetto quasi teatrale.

Man mano che ci si alza, il lago si rivela come uno specchio lontano tra le montagne, e le Dolomiti di Brenta si stagliano sempre più nitide all’orizzonte. La difficoltà rimane media, con alcuni tratti che richiedono passo sicuro.

4. Sentiero delle Antiche Segherie

Il percorso ad anello lungo 1,8 km con un dislivello minimo scorre lungo il Torrente Tresenga, tra boschi silenziosi e ruderi di antiche segherie. È un itinerario breve, circa 40 minuti, perfetto per chi cerca una camminata leggera, ma anche per chi vuole scoprire un passato industriale che convive con la natura. La difficoltà è bassa e il tracciato è adatto anche a famiglie con bambini.

5. Anello completo

Per un’esperienza più intensa, il Sentiero delle Glare si può unire al Giro del lago, creando un anello di circa 14 km e 430 metri di dislivello. La prima parte sale tra larici e faggi, alternando piccoli laghetti e pietraie, fino a raggiungere il lago da un’angolazione più alta.

Da qui, il giro attorno alle acque tranquille mostra prospettive sempre nuove sulle Dolomiti e sui boschi circostanti. Serve resistenza per coprire l’intera distanza e più o meno cinque ore di tempo, ma la cosa positiva è che non ci sono passaggi tecnicamente complessi.

Come arrivare al lago di Tovel

Il Lago di Tovel si trova nel cuore della Val di Non, in Trentino, e il viaggio fino a qui è già un piccolo anticipo dello spettacolo naturale che attende. Da Trento si seguono la SS43 e la SP12, passando per Cles e i borghi della valle, con strade che salgono dolcemente tra frutteti e boschi autunnali.

Chi arriva da Milano o Verona può scegliere l’autostrada A22 fino all’uscita di Cles, proseguendo poi sulle strade provinciali. Se invece si preferiscono i mezzi pubblici, si possono sfruttare gli autobus stagionali (estate e autunno) da Cles fino a Capriolo, il principale punto di partenza per i sentieri.