Alto Adige, passeggiando sulle orme dei cervi

Tra le valli dell’Alto Adige, quando l’estate cede il passo all’autunno, un richiamo antico rompe l’equilibrio della quiete: è il bramito del cervo.

Da fine settembre a inizio ottobre le foreste si trasformano infatti in un palcoscenico naturale in cui i maschi di cervo rosso, mossi dall’istinto della riproduzione, emettono un suono profondo e vibrante, che può riecheggiare a chilometri di distanza. Questo canto primordiale, accompagnato talvolta dal secco impatto delle corna negli scontri rituali, segna il cuore della stagione degli amori e svela un frammento autentico della vita selvatica.

Per vivere da vicino questo spettacolo, la Val Martello e Santa Gertrude propongono escursioni guidate che conducono lungo sentieri avvolti dal silenzio, per circa 6,5 chilometri, fino a punti di osservazione privilegiati. Qui, tra le ombre del bosco e le prime luci del giorno, si possono ammirare i cervi nel loro habitat, apprendendo curiosità sulla fauna locale grazie alle guide esperte. L’esperienza si conclude con una colazione tradizionale in malga o rifugio, a base di prodotti tipici che esaltano la genuinità della montagna.

Un’ulteriore proposta, nella Val d’Ultimo, accompagna i partecipanti attraverso boschi tinti di rosso e oro, con partenza dall’Ufficio Turistico di San Valburga e rientro in navetta. La difficoltà contenuta, il dislivello moderato e la cura dei dettagli organizzativi rendono l’escursione accessibile quasi a tutti, senza rinunciare alla suggestione dell’evento.

Il Parco Nazionale dello Stelvio è un custode privilegiato di questa magia del mondo animale e si estende dal cuore del gruppo Ortles-Cevedale fino al confine con la Svizzera. Con oltre 1.300 chilometri quadrati, di cui 530 in Alto Adige, offre paesaggi che spaziano dai prati di fondovalle alle vette oltre i 3.900 metri, abitati da una ricchissima biodiversità. Qui il bramito trova uno scenario ideale: fitti boschi, radure appartate e ampie distese montane favoriscono l’osservazione rispettosa della fauna.

Parco Nazionale dello Stelvio

Non è però da meno l’autunno nelle città dell’Alto Adige, a cominciare da Bressanone e i suoi dintorni. Da qui si può partire per escursioni verso il Plose o lungo il Sentiero dei masi di Caredo, mentre il tradizionale Törggelen anima locande di montagna con piatti robusti e vino nuovo. Camminate tematiche, come quelle con l’ambasciatore delle mele, svelano curiosità sulla frutticoltura e sull’apicoltura locali, tra frutteti che presentano oltre settecento varietà di mele. Gli amanti delle due ruote trovano a Bressanone un paradiso ciclistico, con itinerari panoramici e il Brixen Bikepark. Il fascino si amplifica di notte grazie alle passeggiate al chiaro di luna sull’Alpe di Rodengo e Luson, arricchite da racconti e cene in baita.

La città, scrigno di tesori storici come la Hofburg e l’Abbazia di Novacella a poca distanza, accoglie anche eventi enogastronomici: durante le Settimane delle Castagne o il Mercato del Pane e dello Strudel i profumi dell’autunno si fondono con la tradizione.