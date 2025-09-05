Alto Adige, passeggiando sulle orme dei cervi
Escursioni guidate in Val Martello e Val d’Ultimo per ammirare le maestose creature nel loro habitat, nel pieno della stagione degli amori
Tra le valli dell’Alto Adige, quando l’estate cede il passo all’autunno, un richiamo antico rompe l’equilibrio della quiete: è il bramito del cervo.
Da fine settembre a inizio ottobre le foreste si trasformano infatti in un palcoscenico naturale in cui i maschi di cervo rosso, mossi dall’istinto della riproduzione, emettono un suono profondo e vibrante, che può riecheggiare a chilometri di distanza. Questo canto primordiale, accompagnato talvolta dal secco impatto delle corna negli scontri rituali, segna il cuore della stagione degli amori e svela un frammento autentico della vita selvatica.
Per vivere da vicino questo spettacolo, la Val Martello e Santa Gertrude propongono escursioni guidate che conducono lungo sentieri avvolti dal silenzio, per circa 6,5 chilometri, fino a punti di osservazione privilegiati. Qui, tra le ombre del bosco e le prime luci del giorno, si possono ammirare i cervi nel loro habitat, apprendendo curiosità sulla fauna locale grazie alle guide esperte. L’esperienza si conclude con una colazione tradizionale in malga o rifugio, a base di prodotti tipici che esaltano la genuinità della montagna.
Un’ulteriore proposta, nella Val d’Ultimo, accompagna i partecipanti attraverso boschi tinti di rosso e oro, con partenza dall’Ufficio Turistico di San Valburga e rientro in navetta. La difficoltà contenuta, il dislivello moderato e la cura dei dettagli organizzativi rendono l’escursione accessibile quasi a tutti, senza rinunciare alla suggestione dell’evento.
Il Parco Nazionale dello Stelvio è un custode privilegiato di questa magia del mondo animale e si estende dal cuore del gruppo Ortles-Cevedale fino al confine con la Svizzera. Con oltre 1.300 chilometri quadrati, di cui 530 in Alto Adige, offre paesaggi che spaziano dai prati di fondovalle alle vette oltre i 3.900 metri, abitati da una ricchissima biodiversità. Qui il bramito trova uno scenario ideale: fitti boschi, radure appartate e ampie distese montane favoriscono l’osservazione rispettosa della fauna.
Non è però da meno l’autunno nelle città dell’Alto Adige, a cominciare da Bressanone e i suoi dintorni. Da qui si può partire per escursioni verso il Plose o lungo il Sentiero dei masi di Caredo, mentre il tradizionale Törggelen anima locande di montagna con piatti robusti e vino nuovo. Camminate tematiche, come quelle con l’ambasciatore delle mele, svelano curiosità sulla frutticoltura e sull’apicoltura locali, tra frutteti che presentano oltre settecento varietà di mele. Gli amanti delle due ruote trovano a Bressanone un paradiso ciclistico, con itinerari panoramici e il Brixen Bikepark. Il fascino si amplifica di notte grazie alle passeggiate al chiaro di luna sull’Alpe di Rodengo e Luson, arricchite da racconti e cene in baita.
La città, scrigno di tesori storici come la Hofburg e l’Abbazia di Novacella a poca distanza, accoglie anche eventi enogastronomici: durante le Settimane delle Castagne o il Mercato del Pane e dello Strudel i profumi dell’autunno si fondono con la tradizione.