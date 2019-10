Il primo itinerario per visitare le Grotte di Castellana



Il secondo itinerario delle Grotte



Lepossono essere un’escursione decisamente diversa dalle altre, alla scoperta della meraviglia naturale in provincia di Bari. Ci sono duedi, adatti a tutti, per visitare l’interno delle cavità e immergersi in un panorama unico, tra caverne nascoste e paesaggi fuori dal tempo. Ecco come fare iL’itinerario completo per visitare le Grotte di Castellana ha unaÈ adatto, come detto, anche ad escursionisti poco esperti, grazie a un percorso agevole e la presenza di, indispensabili per affrontare in sicurezza l’itinerario.Il percorso “lungo” parte dalla caverna Grave, la più vasta dell’intero complesso: 100 metri di lunghezza per 50 di larghezza e 60 di profondità, con un ambiente che regala agli escursionisti uno scenario fuori dal tempo, con numerose stalagmiti tra cui il famoso “”. L’escursione prosegue quindi attraverso i corridoi che – tra stalattiti e preziosi cristalli – espone ai visitatori le famose rocce “animate” delle Grotte: la Madonna inginocchiata, il Serpente e la Civetta, solo per citarne qualcuna. Il finale del percorso è impressionante: la, intrisa di alabastro, è di gran lunga l’attrazione principale del complesso di Castellana.Il percorso “breve” per visitare le cavità di Castellana ha unaSi parte sempre dalla grotta Grave, con la visita al famoso “buco nella roccia”, un’apertura che offre agli escursionisti la possibilità di ammirare il cielo. A differenza del percorso più lungo non c’è la possibilità di visitare la Grotta Bianca ma soltanto (si fa per dire) i camminamenti tra una cavità e l’altra, ricchissimi di stalattiti, stalagmiti eche sfidano severamente le leggi della gravità.Entrambe le escursioni possono essere effettuate(con orari differenti a seconda della stagione) ma è indispensabile, oltre che affidarsi alle guide, un abbigliamento da trekking, cone accessori per camminare in sicurezza.