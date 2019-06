Un’escursione impegnativa, per chi ama il trekking in montagna e la natura incontaminata: il percorso a piedi che porta al lago della Duchessa è uno dei più interessanti del centro Italia, con un dislivello di circa 900 metri e due itinerari differenti, per raggiungere il traguardo con un spettacolare vista del bacino, delle montagne rocciose che lo circondano e della flora ricchissima che popola la località. Ecco le informazioni per farlo.





IL CAMMINO AL LAGO DELLA DIUCHESSA

Salire al lago della Duchessa è impegnativo, richiede impegno, ma una volta arrivati al cospetto del lago si viene ripagati di tutto l’impegno e il sudore. È questa l’opinione più diffusa tra gli amanti del trekking d’altura che hanno già affrontato questo splendido percorso che si inerpica su un dislivello di quasi 900 metri e mette alla prova gli escursionisti su salite ripide. Un percorso, quello che sale al lago della Duchessa, che si trova al confine tra Lazio e Abruzzo e che può essere anche un ottimo punto di partenza per raggiungere le vicine vette del Velino, per un’escursione ancora più lunga e suggestiva.





I DUE PERCORSI PER RAGGIUNGERE IL LAGO DUCHESSA

Ci sono due percorsi differenti per raggiungere il traguardo del lago della Duchessa. La partenza è per entrambi in località Cartore, nel comune di Borgorose. Si tratta di un suggestivo altopiano che si può raggiungere direttamente dall’autostrada A24, uscendo a Valle del Salto e proseguendo per circa 5 km in direzione del Villaggio Cartore.

Da qui partono due differenti itinerari, con difficoltà e tempi di percorrenza differenti. Il primo, più ripido e faticoso, è di circa 4 km e si completa generalmente – per gli escursionisti più esperti – in due ore e mezza. Il secondo, meno impegnativo ma più lungo, si percorre in 4 ore. In base alla preparazione fisica e alla composizione del gruppo di escursionisti si può optare per una delle due opzioni. Entrambi i sentieri sono ben segnalati e con diversi punti per riposare situati lungo il percorso.





VISTA SULL’ALTOPIANO DELLE CAPARNIE

Il percorso che raggiunge il lago della Duchessa regala agli escursionisti – prima di raggiungere la vetta – una vista indimenticabile dell’altopiano delle Caparnie, luogo di pascolo per mandrie di pecore, mucche e cavalli, con una flora sterminata e incontaminata che accompagna gli amanti del trekking al lago.

Il percorso andata e ritorno si può fare in giornata – stando sempre attenti al meteo che in montagna cambia continuamente. Occorre partire al mattino presto per essere sicuri di avere il tempo necessario per affrontare l’intero percorso in tutta sicurezza e senza affaticarsi troppo.