Non solo l’alta montagna e le montagne del nord Italia: anche sugli Appennini è possibile fare trekking in inverno, a stretto contatto con la natura e con panorami e paesaggi mozzafiato. Dai monti tosco-emiliani all’Appennino abruzzese, laziale, campano e calabrese, ecco 5 mete da non perdere per le passeggiate invernali.

Trekking sull’Appennino Tosco-Emiliano

L’appennino tra Toscana e Emilia-Romagna è ricchissimo di mete per il trekking. Una delle più amate e suggestive in inverno è sicuramente l’escursione alla Pietra di Bismantova, situata nel comune di Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia. Un percorso di bassa montagna che può essere effettuato anche durante la stagione fredda (con il giusto equipaggiamento). Tra boschi rigogliosi, creste di roccia, brughiere e vaste praterie porta a alla enorme Pietra molto caratteristica, che Dante citò nella Divina Commedia come luogo del Purgatorio.

Trekking invernale in Abruzzo e Lazio

Anche l’Abruzzo si conferma meta privilegiata per il trekking in inverno. Una delle escursioni da effettuare (con le ciaspole se c’è la neve) è quella che parte da Sulmona e arriva al Colle Mitra, ad una quota di 1000 metri. Si tratta di un percorso non troppo faticoso, che regala all’arrivo un meraviglioso panorama sulla Valle Peligna e sui vicini monti Morrone e Genzana, con il Gran Sasso sullo sfondo.

Per il Lazio, invece, molto interessante è il percorso alla scoperta dei Colli Albani: un’area di origine vulcanica a pochi chilometri da Roma, con dolci colline e ricchissime testimonianze storiche e archeologiche.

Appennino campano e calabrese: dove andare a camminare in inverno

Tra le escursioni invernali sull’Appennino campano in inverno non si può non citare quella che arriva sul Monte Motola. All’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra boschi di pini e abeti bianchi, questo percorso offre una passeggiata nella natura più selvaggia, ed è adatto ad escursionisti esperti e ben equipaggiati.

Altra meta per il trekking sugli Appennini in inverno è una di quelle che si può fare sul Pollino, sull’Appennino calabrese. L’escursione arriva sul Dolcedorme, a cavallo tra Calabria e Basilicata ed è un percorso da affrontare solo con condizioni meteo favorevoli. Si parte da Valle Piana (raggiungibile in macchina) e si prosegue per circa 1 km lungo un tratto del sentiero CAI 921 fino al bivio dia Timpone Campanaro; sa qui, seguendo il sentiero che si sviluppa tra pini neri, aceri, ontani e faggi, si arriva alla vetta del Dolcedorme.