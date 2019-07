La Via Peuceta da Bari a Matera



sonotra Puglia e Basilicata per una mobilità lenta, nel cuore del sud Italia. Si tratta di itinerari da fare a piedi o in bicicletta per conoscere meglio un’area del mezzogiorno ancora poco esplorata. È questo, in sintesi, l’obiettivo dei cammini materano, una serie di itinerari di trekking che hanno per protagonista e meta finale, in Basilicata, capitale europea della cultura del 2019. Al momento l’unico itinerario ben segnalato è quello della Via Pauceta ma c’è un progetto già in corso per attrezzare anche gli altri percorsi.Il primo dei cinque percorsi del cammino materano è quello della cosiddetta Via Peuceta. Si tratta dell'itinerario più completo di tutti, attrezzato e segnalato. Parte dallae arriva, dopo circa 170 km a Matera. L’itinerario attraversa tutto l’antico territorio della Peucezia, tra gli ulivi secolari,e i boschi di conifere. La via Peuceta offre, oltre alle bellezze naturali e floristiche, un patrimonio culturale e storico invidiabile, tra cattedrali, borghi medievali, reperti storici dell’antica Grecia e della Roma imperiale e infiniti spunti di gastronomia locale (uno su tutti: i peperoni ‘cruschi’, tipici della zona).Il percorso è diviso in: Bari-Bitetto, Bitetto-Cassano, Cassano-Santeremo, Santeramo-Altamura, Altamura-Gravina, Gravina-Picciano e Picciano-Matera. A questo link ufficiale del cammino è possibile scaricare le mappe delle singole tappe.Il secondo itinerario – quello della- parte da Brindisi e si conclude, come detto, nel capoluogo lucano. Ripercorre l’antica via Appia-Traiana che proprio nelle città pugliese aveva il suo traguardo finale. Lungo il percorso – diviso in 15 tappe – è possibile visitare(nella lista dei più belli d’Italia) e il parco delle Gravine, un museo a cielo aperto con reperti risalenti all’età preistorica.La, invece, parte dalla Cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani e, dopo circaarriva a Matera percorrendo l’antico percorso che fu, appunto, di Federico II. È un itinerario dai risvolti storici decisamente importanti che passa anche da Andria e attraversa i paesaggi incontaminati dell’Alta Murgia.Il quarto itinerario, la Via Dauna, ha inizio a, in provincia di Foggia, città nella quale Federico II di Svevia costruì il suo celebre Palatium. Il percorso si dipana attraverso gli antichissimi paesini che popolano i Monti Dauni, passa per Melfi e la cittadina di, in provincia di Potenza e si ricongiunge alla Via Sveva per arrivare al traguardo di Matera.L’ultimo, la Via Lucana,, dai tempi antichi di Paestum in particolare e dopo aver passato Vallo della Lucania, Casalbuono, Tramutola, Montemurro, Tricarico e altri centri dell’entroterra di Campania e Basilicata, si conclude nella splendida cornice dei Sassi di Matera.