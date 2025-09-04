Trekking e passeggiate con gli alpaca, la nuova moda che conquista la Toscana

Gli allevamenti di alpaca in Toscana sono triplicati negli ultimi cinque anni. Oggi questi animali fanno da guida nei trekking, supportano la pet therapy e vestono nuove strategie di impresa grazie alla lana pregiata. Una vera e propria rivoluzione che coinvolge natura, salute e filiera artigianale.

Un fenomeno che cresce a vista d’occhio

Secondo Coldiretti Toscana, gli allevamenti di alpaca nella regione sono passati da circa 40 a oltre 100 in cinque anni, un aumento che testimonia un successo economico e sociale sorprendente. Concentrati soprattutto nella provincia di Firenze, gli allevamenti si stanno diffondendo rapidamente anche in altre aree, come la Maremma o la Valdelsa. Questo animale andino, già domestico da millenni, è diventato uno strumento versatile per rilanciare molte aziende agricole, grazie anche a una legge regionale che ha stimolato attività ricettive, didattiche e turistiche.

Trekking tra vigneti e pet therapy

Passeggiate con alpaca tra uliveti e sentieri toscani sono sempre più richieste, anche nelle zone di Scandicci o Grosseto, dove tante fattorie offrono esperienze immersive nella natura: dal trekking all’escursionismo leggero, fino alla pet therapy per scuole o centri di benessere. Questi tour combinano dolcezza e relax, offrendo esperienze emozionali in contesti rurali accessibili a tutte le età.

La lana tra moda e filiera etica

La lana di alpaca, nota per essere calda, setosa e anallergica, è al centro di un progetto innovativo nel distretto tessile della Valbisenzio: nasce qui la prima filiera 100% alpaca toscano, dedicata all’alta moda Made in Tuscany. A guidarla è stata la designer Greta Cherubini, che ha dato vita a maglioni, sciarpe e accessori realizzati con lana lavorata localmente. Il risultato è una sinergia tra agricoltura e artigianato, che unisce tradizione e sostenibilità, attirando interesse anche da buyer internazionali.