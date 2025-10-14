TIPO: a Prato una nuova stagione di turismo industriale

Si scrive TIPO e si legge Turismo Industriale Prato. L'acronimo è il nome del progetto che invita a scoprire il capoluogo toscano partendo dalle sue fabbriche e ricostruendo storia e imprese dei cenciaioli pratesi, dal Medioevo agli eco-tessuti di oggi.

Un viaggio nel distretto tessile più grande d’Europa, dove batte il cuore della green fashion, che riparte il 25 ottobre con un nuovo programma di visite. Giunto alla quarta edizione TIPO è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri. Templi del lavoro, 'dell’intelligenza delle mani' e della creatività, che hanno segnato l'identità di un intero territorio, oggi è considerato punto di riferimento del turismo industriale.

Nato per far conoscere ai viaggiatori il territorio è un'occasione per andare alla scoperta di una meta originale nella 'Toscana che non ti aspetti', dinamica e contemporanea. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del Museo del Tessuto, del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili, 'dentro e fuori' dalle archeologie industriali agli stabilimenti in attività, per toccare con mano i tessuti e la loro storia.

Museo del Tessuto (foto Mario Ciampi)

Il turismo industriale a Prato in questi anni è diventato un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della TIPO app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città, l’ultimo proprio ai primi di ottobre proveniente dalla Finlandia. Risultati importanti che confermano come l’unicità di Prato sia diventata una leva turistica e culturale importante. Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo Tour c'è anche il concerto in fabbrica: un l'occasione per abbinare la musica di qualità alla visita del nuovo e bellissimo archivio del Lanificio Ricceri, una delle aziende più longeve del distretto.

Lanificio Ricceri

Programma TIPO Tour

Sul filo dell'acqua, tra le antiche gore e le architetture di Nervi

Questo tour è in programma sabato 25 ottobre 2025, ore 15. Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino idraulico su cui Pier Luigi Nervi operò negli anni Trenta, che oggi ospita opifici tessili all’avanguardia, come l’azienda Millenium Tech, una veleria specializzata in tessuti hi-performance. Si prosegue costeggiando il fiume verso Prato, per scoprire l’andamento misterioso della più grande gora pratese, il Gorone. Da qui si raggiunge uno dei gioielli dell’archeologia industriale tessile cittadina, la Gualchiera di Coiano, oggetto di un recente progetto di recupero. Il tour si conclude presso un luogo iconico della storia industriale cittadina: il complesso del Fabbricone Storico, con tracce architettoniche riconducibili all’opera del giovane Nervi e oggi sede dell’eccellenza tessile Balli il Lanificio. Biglietto 10 euro (gratuito per gli under 18). Ogni pagante potrà usufruire di un biglietto gratuito under 18.

Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia

Trio Alta Madera

L'appuntamento è martedì 28 ottobre 2025, ore 21. L’esperienza inizia con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell'azienda, ci sarà il concerto del trio Alta Madera. Da oltre vent’anni Rubén Chaviano (violino), Mino Cavallo (chitarra) e Filippo Pedol (contrabbasso) esplorano le radici musicali dell’America Latina fondendole con l’improvvisazione e la libertà del jazz europeo. Una formula unica, priva di percussioni, che valorizza il dialogo tra archi e corde e restituisce un suono caldo, intimo e ricco di sfumature. Un concerto che trasforma l’ascolto in un incontro autentico, capace di unire tradizione e modernità con freschezza e originalità.

Biglietto 3 euro

Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy: lo straccio è fashion

Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy che si terrà sabato 29 novembre dalle ore 15. Si visitano alcune aziende leader nel riutilizzo attivo delle materie prime: si vedono gli stracci provenienti da tutto il mondo acquistare nuova vita attraverso le mani e le lavorazioni esperte di cenciaioli, filatori e tessitori fino a divenire filato e tessuto prezioso. Attraverso le fasi di stracciatura, filatura cardata, orditura e tessitura sarà l'occasione per osservare la magia della trasformazione da scarto a materia prima green richiesta dai più importanti stilisti.

Biglietto 10 euro (gratuito per gli under 18). Ogni pagante potrà usufruire di un biglietto gratuito under 18.

TIPO Christmas tour e shopping sostenibile in fabbrica

TIPO promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio. Sarà possibile scoprire e acquistare capi realizzati con materiali completamente riciclati e riciclabili, valorizzando la storica tradizione tessile pratese.

Tour ma non solo. A Prato c'è anche il Museo del Tessuto un luogo unico che racconta la storia tessile. Racchiuso all'interno delle antiche mura, l'ex Cimatoria Campolmi, un autentico monumento di archeologia industriale, il Museo accoglie frammenti tessili provenienti da ogni angolo del mondo, testimoni dell'arte tessile dall'antichità ai giorni nostri, sono conservati in una collezione senza eguali. Una biblioteca specializzata e una vasta sala espositiva, dal fascino moderno delle capriate in legno e acciaio.

Qui, dal 25 ottobre 2025, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, il Museo celebra due stilisti iconici della moda francese – Azzedine Alaïa e Cristobal Balenciaga – con una mostra curata da Olivier Saillard in collaborazione con la Fondazione Azzedine Alaïa. La mostra, per la prima volta in esposizione in Italia, è stata concepita nel 2020 da Olivier Saillard presso la Fondation Alaïa di Parigi per assecondare il desiderio di Hubert de Givenchy di riunire i due storici talenti della haute couture francese.

Nelle sale della ex fabbrica Campolmi saranno esposti cinquanta abiti provenienti dalla Fondazione Azzedine Alaïa, accompagnati da documenti e video originali dell’Archivio Balenciaga per mettere a confronto la creatività dei due stilisti. La mostra, visitabile fino al 3 maggio 2026.