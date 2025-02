Carnevale in Toscana, sono solo Viareggio: le 5 feste più allegre

Nel cuore della Toscana, tra paesaggi suggestivi e centri storici, il Carnevale si trasforma in un evento magico e divertente. Febbraio e marzo portano con sé un tripudio di colori e creatività, tra sfilate spettacolari e feste in maschera. Alcuni borghi conservano il fascino delle rievocazioni storiche, dove antiche mura fanno da sfondo a costumi d’epoca, mentre in altre località i celebri carri allegorici di cartapesta, manovrati da sorprendenti meccanismi scenici, sono protagonisti della scena.

Tra gli appuntamenti imperdibili spicca il Carnevale di Viareggio, uno dei più celebri d’Italia, con i suoi giganteschi carri satirici. Ma la festa prosegue anche in altri angoli della regione: il suggestivo Carnevale di San Gimignano, il Carnevale di Foiano della Chiana, tra i più antichi d’Italia, quello di Asciano e il Carnevale medievale di San Casciano Val di Pesa.

Oltre alla festa in piazza, il Carnevale toscano è anche un viaggio nei sapori della tradizione: tra i dolci tipici, spiccano i "cenci" e le "ciacce", da gustare passeggiando tra le vie in festa dei borghi.