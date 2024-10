Autunno in Toscana: 5 destinazioni ideali per ammirare il foliage

In una delle regioni più belle d’Italia non mancano di certo gli angoli suggestivi, più o meno noti, in cui perdersi tra i colori dell’autunno. La Toscana va dal mare alle montagne passando per le dolci colline, ed è per questo che il fenomeno del foliage si verifica anche a bassa quota, nei molti vigneti che in questo periodo si vestono di tinte calde. Nello specifico, se ne trovano distese a perdita d’occhio nel Chianti, nelle province di Firenze e Siena, ma anche in buona parte della Val d’Orcia e in altre zone della regione.

In questo articolo, tuttavia, ci siamo concentrati sul foliage classico, ovvero quello tipico delle aree montagnose e di un certo tipo di vegetazione, come lecci, faggi, olmi, castagne, querce ed altri alberi meno comuni. Andiamo allora alla scoperta di cinque mete imperdibili per vivere appieno tutto il fascino dell’autunno.