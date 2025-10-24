Weekend a Sassofortino, il borgo maremmano sulle Colline Metallifere

Immerso nella Maremma grossetana tra i colori dell’autunno e il profumo delle castagne, Sassofortino è un posto dove ritrovare il suono dei passi sui sentieri, fra le pietre antiche.

Le Colline Metallifere si estendono nell’entroterra toscano tra le province di Grosseto, Siena e Livorno, delimitando un’area compresa tra Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo Marittimo, Gavorrano, Campiglia Marittima e Montieri. Si tratta di rilievi di origine vulcanica e sedimentaria, con altitudini che vanno dai 300 ai 1000 metri, ricchi di boschi di castagno e querce.

Il nome deriva dall’antica presenza di giacimenti minerari di rame, ferro, piombo, argento e pirite, sfruttati fin dall’epoca etrusca e romana. Durante il Medioevo e fino al Novecento l’area fu uno dei principali poli estrattivi d’Italia. Oggi l’attività mineraria è cessata, ma il paesaggio conserva gallerie, pozzi e antiche ferriere. Dal 2002 il territorio fa parte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, geoparco istituito per tutelare l’ambiente e valorizzare la memoria storica e geologica di una zona in cui la natura ha riconquistato gli spazi lasciati dalle attività umane.

Dove si trova Sassofortino

Sassofortino è una frazione del comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto. Sorge a oltre cinquecento metri di altitudine, tra boschi di castagno e pendii che si aprono verso la valle dell’Ombrone e le Colline Metallifere.

Le sue origini risalgono all’XI secolo, quando intorno alla rocca di Sassoforte si sviluppò un piccolo insediamento fortificato sotto il controllo della famiglia Aldobrandeschi, una delle più influenti della Maremma medievale.

Nel corso dei secoli il borgo divenne punto strategico di collegamento tra le vie minerarie e le rotte verso la costa tirrenica, mantenendo intatto il suo impianto medievale ancora riconoscibile nel tessuto urbano.

Un borgo d’autunno tra natura e silenzio

Il centro storico di Sassofortino è un dedalo di vicoli in pietra, archi e scalinate che si arrampicano verso la chiesa di San Michele Arcangelo, costruita nel Medioevo e rimaneggiata nell’Ottocento.

Nei mesi autunnali, il borgo assume nuovi colori e le giornate si trasformano in un’occasione per passeggiare tra i boschi. I dintorni possono essere esplorati con escursioni a piedi o in bicicletta, tra castagni, querce e radure che profumano di terra e foglie bagnate.

Percorsi trekking nei dintorni

Ruderi del Castello di Sassoforte

Dal centro di Sassofortino partono sentieri che si addentrano nel bosco, sulla rocca, fino a sfiorare le tracce geologiche delle antiche colline metallifere. Uno dei percorsi più accessibili parte direttamente dal centro del paese e si snoda per circa 6,9 km con un dislivello di circa 170 m. Per chi cerca un trekking più intenso c’è il giro del castello della rocca di Sassoforte, circa 10–11 km con dislivello oltre 250-300 m: un salto nella storia del bosco, immersi nella scenografia dei boschi. Un consiglio pratico: non dimentichiamo di scegliere scarpe adatte e comode, oltre a portare con sé acqua e snack.

Cosa vedere nei dintorni

Dal paese si raggiunge facilmente il Monte Sassoforte, una delle alture più ricche di storia delle Colline Metallifere. Qui si trovano i ruderi del castello medievale che domina il biotopo naturale, area protetta per la ricchezza di specie vegetali e per le sue particolari formazioni rocciose di origine vulcanica. Da non perdere anche Roccastrada, a pochi chilometri, dove si possono visitare antiche cantine scavate nel tufo e degustare vini e prodotti tipici della Maremma.

Il Parco delle Forme di Pietra

Il Parco delle Forme di Pietra

Ai piedi del borgo, vicino alla Fonte di Vandro, si trova il Parco delle Forme di Pietra, un museo a cielo aperto che unisce arte e natura. Nato tra il 2005 e il 2013 e inaugurato ufficialmente nel 2014, il parco ospita sculture realizzate in trachite, la pietra vulcanica tipica del territorio.

L’iniziativa è nata grazie al lavoro di artisti locali e alla collaborazione con il comune di Roccastrada, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra paesaggio e creatività. Il percorso si snoda nel verde e invita a un’esperienza sensoriale, in cui l’arte emerge come parte del bosco stesso, modellata dal tempo e dalla luce.

La Festa della castagna 2025

Dal 24 al 26 ottobre 2025 torna la Festa della castagna, organizzata dalla Pro Loco Sasso & Forte presso il Parco Fonte di Vandro. L’evento inizia venerdì 24 ottobre alle 19:00 con l’apertura del ristorante, del bar e della stuzzicheria, mentre da sabato 25 e domenica 26 ottobre, a partire dalle 11:00, sono in programma piatti tipici, mercatini artigianali, musica dal vivo e spettacoli itineranti che animano il borgo per tutto il weekend.